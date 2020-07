Helm verplichten voor kinderen en ’elektrische fietsers’... Mag dat?

De planbureaus hebben een studie gedaan naar de effecten van politieke maatregelen op autorijden, ov, milieu en verkeersveiligheid met de doorrekening van kosten en overheidsinvesteringen. Aankomende dinsdag wordt het plan overhandigd aan de regering, Tweede Kamer en politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen in 2021.

Minder verkeersdoden

Volgens de instanties moet er worden gekeken naar gerichte maatregelen, om de verkeersveiligheid te vergroten. Opvallend is de overweging om de fietshelm te verplichten voor ’elektrische fietsers’ en kinderen tot 12 jaar. Het CPB en PBL melden dat een helm jaarlijks enkele duizenden ernstige verkeersgewonden en ongeveer 45 verkeersdoden zou besparen. Dat is ongeveer 7% van het jaarlijkse totaal aantal verkeersdoden.

Volgens traumachirurgen vermindert het dragen van een helm de kans op een hoofdwond met 75% en blijvend hersenletsel met 85%. In veel landen is het dragen van een fietshelm dan ook verplicht. In Nederland woedt ook al jaren de discussie, maar de Fietsersbond blijft een tegenstander van de fietshelm. Beleidsadviseur Wim Bot meldt aan het AD dat een fietshelm het fietsen onaantrekkelijk maakt en dat het de illusie wekt dat fietsen onveilig is.

Ook op Twitter zorgt de eventuele verplichting van de fietshelm voor verhitte discussies. Zo twittert Erik Ekker dat hij een verplichte fietshelm veel te ver vindt gaan.

Ook Wendy Grutters vindt een fietshelm pure betutteling. Maar niet iedereen is het met haar eens.

