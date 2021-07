Daghoroscoop 16 juli - Iemand lijkt ruzie te zoeken, Ram!

VANDAAG JARIG

Op handel (kopen en verkopen) en communicatie (p.r. marketing, adverteren) rust een zegen dit jaar. Geef geld uit aan studieboeken, seminars en opleiding, dat levert meer op dan je spaarrekening. Vertrouw op je goede gesternte en maak kleine ongesteldheden niet groter dan ze zijn.

RAM

Je kunt de schuld krijgen van iets wat jouw fout niet is. Iemand lijkt ruzie te zoeken. Wind je niet op. Controleer of een belangrijke afspraak is bevestigd. Laat in een intieme relatie je zelfverdediging eens varen en je gevoel spreken.

STIER

Problemen met je partner kunnen beter worden besproken dan ze op te kroppen. Als boze gevoelens een kookpunt bereiken, zijn ze moeilijker te blussen. Vraag je af of datgene waarover je je onzeker voelt eigenlijk wel belangrijk is.

TWEELINGEN

Til er niet zo zwaar aan als het thuis of op het werk niet helemaal naar wens gaat. Werk alleen en mijd gezamenlijke activiteiten als je een creatief beroep hebt. Zorg dat kinderen genoeg te doen hebben als ze thuis zijn.

KREEFT

Een gunstige dag om je extra in te spannen voor iets wat je wilt bereiken. Je bent in een liefdevolle stemming maar moet wel oppassen wie je daarmee verwent. Blijf je bewust van de wankele positie van de beurs als je belegt.

LEEUW

De kans is groot dat je aan niets anders kunt denken dan een komende gebeurtenis. Talloze plannen stommelen door je hoofd en kunnen je uit de slaap houden. Verwaarloos je werk niet en toon je bereid om eventueel over te werken.

MAAGD

Met een conventionele werkwijze boek je het beste resultaat. Economische veranderingen zullen je sterken om op de ingeslagen weg verder te gaan. Stel je professioneel op en steek je energie niet in te veel zaken tegelijk.

WEEGSCHAAL

Geld dat je hebt uitgeleend wordt waarschijnlijk niet terugbetaald en eigenlijk wist je dat tevoren. Er kan een probleem ontstaan over een opdracht en je doet er verkeerd aan als je daarover niet wilt discussiëren.

SCHORPIOEN

Niets kan gaan zoals je verwacht en impulsiviteit kan tot ruzie of verbazing leiden. Pas op als je gaat shoppen want je bent geneigd veel geld uit te geven. Rijd niet te hard zodat je geen ongeluk of boete krijgt. Laat je evenmin opjagen.

BOOGSCHUTTER

Op het werk dreigt ruzie; een collega om wie je het liefst met een grote boog heenloopt kan onder zware druk staan. Probeer tolerant te zijn en iets bemoedigends te zeggen. Bel een beminde die een teleurstelling moet verwerken.

STEENBOK

Er lijkt veel gaande waardoor het moeilijk is tijd en ruimte voor jezelf te creëren. Een relatie die goed begon kan een forse deuk oplopen. Pas op je woorden. Door je leefwijze te veranderen kan je gezondheid aanzienlijk verbeteren.

WATERMAN

De werkweek kan een druk einde krijgen waardoor je wens om vroeger naar huis te gaan in rook opgaat. Vat kritiek die op een gespannen moment wordt geuit niet te zwaar op. Aanvaard ze laconiek als iemand excuses maakt.

VISSEN

Een gesprek over geld kan minder goed verlopen dan je verwacht. Toch kan dit in andere opzichten een positieve dag worden. Hecht niet teveel waarde aan beloften die mensen doen en lach erom als zij zich daar creatief onderuit draaien.

