’Eeuwig zonde dat het moederschap hier zo lang wordt uitgesteld’

Reizen of studeren? Het kan allebei. Studeren of werken? Het kan allebei. Werken of daten? Het kan allebei. Daten of sporten? Het kan allebei. Sterker nog: er zijn lieden die reizen, studeren, werken, daten en sporten. Afwisselend of allemaal tegelijkertijd. Maar zwanger worden? Dan is er ineens combinatie-paniek, alsof niets anders meer zou kunnen dan alleen het krijgen van een kind.