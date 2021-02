Moet bedenktijd van 5 dagen voor abortus worden afgeschaft?

Pia Dijkstra wil graag dat de verplichte beraadtermijn (bedenktermijn) van 5 dagen uit de abortuswet wordt geschrapt, omdat die volgens haar nergens toe dient. Het veronderstelt volgens haar dat de vrouw nog niet genoeg na heeft gedacht voordat ze de abortuskliniek binnenstapt. Daarnaast vindt Dijkstra dat door de verplichte beraadtermijn gesuggereerd wordt dat de vrouw de beslissing niet zelf kan maken. Abortusartsen en gynaecologen zijn bekwaam genoeg om in te schatten of de vrouw er wel of niet goed over heeft nagedacht.

Kees van der Staaij wil daarentegen de abortuswet juist uitbreiden. „Als je voor de aankoop van een pannenset al 10 dagen bedenktijd hebt, is het dan echt te veel gevraagd om minimaal 5 dagen na te denken over zo’n belangrijke beslissing?” Volgens van der Staaij moet voor het slikken van de morning-afterpil ook een verplichte bedenktijd komen. Hij zegt dat het heel belangrijk is dat je beseft wat jouw verantwoordelijkheid is in het beëindigen van een ongeboren mensenleven. Hij geeft ook aan dat bij oorzaken als slechte huisvesting en niet genoeg financiële middelen, juist die problemen aangepakt moeten worden in plaats van kiezen voor een abortus.

