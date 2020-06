Nou, vooruit, met de billen bloot dan maar. Ik luister dus stiekem naar Benny Neyman. Niet dat dit nu het Grootste Geheim Aller Tijden is, maar toch. Ik schreeuw het ook niet met regelmaat van de daken, maar schaam me er niet voor. (Alhoewel, misschien wel een beetje. Benny Neyman is nu niet bepaald Rocky of zo. Welke 42-jarige – let wel: heteroseksueel – komt er nou voor uit dat hij soms stiekem Waarom fluister ik je naam nog opzet? Of Lotje? Of Ik weet niet hoe?). En ook de hele tekst kent? Nou, ik dus. Me & Benny.

Geheimen

Zo hebben we allemaal wel wat, toch? Geheimen. We schijnen er allemaal dertien te hebben die we tijdens ons leven op onze rug rond torsen. (Ik dus Benny.) Las ik laatst een onderzoek: mannen schijnen meer moeite te hebben met het stilhouden van een geheim dan vrouwen. Vond ik gek. Je zou denken dat de dames bij het minste of geringste aan de iPhone hangen om bij elkaar de vuile was buiten te hangen en geheimen te delen, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Wie zijn de echte roddelkoninginnen? Wij! Mannen!

Wij kletsen er onderling ook op los, hoor. Dat je die tante achter de bar zo zou inruilen voor je eigen vrouw, en dat je die van vroeger, uit groep acht, nog weleens zou willen tegenkomen. En dat je die van huisnummer 4 ‘best zou doen’.

Volwassen

Ik ben die tijd voorbij. Ik hoef niet meer te leven in een wereld vol geheimzinnigheid. Thuis, als de gordijnen gesloten zijn en de kinderen hun ogen dicht doen, weet je wel beter. Thuis is zoals het hoort te zijn. Thuis hoef je geen geheimen te hebben. Ben ik toch nog volwassen geworden.