Smeren in de herfst

Te veel UV

De meest voorkomende oorzaak van huidkanker is overmatige blootstelling aan UV-straling van de zon(nebank). UV-straling is met het menselijk oog niet te zien (weetje: bijen zien het wel) en wordt onderverdeeld in drie soorten: UV-A, UV-B en UV-C. Alledrie kunnen de huid beschadigen. Het rood worden van de huid betekent eigenlijk dat er meer UV-straling de huid binnendringt dan de huid kan verdragen. En hoe vaker je verbrandt, hoe groter het risico op huidkanker.

UV-A door glas en kleding

UV-A-straling vormt 98,7% van de UV-straling die de aarde bereikt en is de stralingssoort die voor huidveroudering (rimpels), zonne-allergie en een grotere kans op huidkanker zorgt. Deze straling kan tevens melanoom, de dodelijkste vorm van huidkanker, veroorzaken. Omdat UV-A door glas en kleding heen gaat, bevat een zonnebrandcrème daarom altijd een UV-A-filter. Een zonnebrandcrème werkt als een schild en zorgt dat UV-straling wordt omgezet óf tegengehouden.

Natuurlijke zonnebrandcrèmes

Het maakt daarbij niet uit of je een gewone zonnebrandcrème of een natuurlijk zonproduct gebruikt. Crèmes met een chemische zonnefilter absorberen de straling en zetten de energie om in een onschadelijke vorm.

Een natuurlijke zonnebrandcrème bevat titaniumdioxide en zinkoxide (wit pigment) en werkt als een spiegel; het reflecteert het UV-licht. Dit verklaart de witte waas die vaak op de huid achterblijft. Een mineraal poeder voor het gezicht bestaat uit pigmenten en bevat tevens de natuurlijke filters titaniumdioxide en zinkoxide die op natuurlijke wijze beschermen tegen UV.

Gebruik je een poeder als laatste stap van je make-up? Zoek dan naar een mineraal poeder.

Herfst- en winterzon

Maar hoe zit dat eigenlijk met de herfstzon? Moeten we ons dan ook tegen zonschade beschermen?

Onderzoekarts Jetske Ultee zegt van niet: „In Nederland is het belangrijk om zonnebrandcrème te gebruiken in de maanden april tot en met september. Dat advies houdt verband met de zogenaamde UV-index of zonkracht. Die is dan hoog in ons land. Volgens de huidige richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt smeren belangrijk vanaf UV-index 3. Dat zou betekenen dat je in de herfst en winter eigenlijk niets hoeft te gebruiken. Een belangrijke reden waarom juist vaak wordt geadviseerd om bij een UV-index lager dan 3 onbeschermd de zon in te gaan, is om voldoende vitamine D te kunnen aanmaken, maar om voldoende aan te kunnen maken in de huid, moet je best even wat tijd doorbrengen in de zon.”

Een t ekort aan vitamine D

Maar kan de huid nog wel vitamine D kan aanmaken wanneer er een laag crème op zit?

Ultee: ,,Het korte antwoord luidt: ’Ja’. Het gebruik van zonnebrandcrèmes is niet de oorzaak van vitamine D-tekort. Er zijn wel andere factoren die de aanmaak van vitamine D lastig maken. Zoals het missen van zonlicht of het dragen van lichaamsbedekkende kleding (denk aan gesluierde vrouwen). Wel is het zo dat hoe dikker de laag zonnebrandcrème is die je smeert, hoe meer de aanmaak van vitamine D zal worden tegengehouden. Al zal een tekórt daardoor niet snel ontstaan.”

Dagcrème met een SPF

„Dus, ga je volop van de herfstzon genieten, of ga je op wintersport? Bescherm je dan. Maar als het buiten donker is en je het grootste gedeelte van de dag binnen doorbrengt, dan kun je het smeren best een keertje overslaan. Kies in de winter voor een dagcrème met een SPF, dan weet je zeker dat je safe zit. Het grootste gedeelte van de dag zitten de meesten toch binnen en vaak is de UV-index in de wintermaanden lager dan 3 (en de straling dus laag).”

Maak je je zorgen over een moedervlek? Met de app van Skinvision check je je huid op onregelmatigheden.

Bekijk ook: Beautyproof de herfst door

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.