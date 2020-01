Reina (54): Mijn lachrimpels neem ik voor lief

’Voel’ jij je leeftijd?

„Toen ik jonger was veerde ik wat makkelijker terug na bijvoorbeeld een avondje stappen. Nu heb ik mijn rust echt nodig, want dat wreekt zich. Dus ja, ik voel wel dat ik ouder word. Maar aan het beeld van Sara - grijs haar, knotje en gerimpeld gezicht - voldoe ik niet.”

Heb jij een beautygeheim?

„Voldoende rust nemen, genoeg water drinken, elke avond goed mijn huid reinigen en een gezichtscrème gebruiken die echt wat voor de huid doet. Verder probeer ik ’gewoon’ van binnenuit te stralen, want innerlijke schoonheid is net zo belangrijk als uiterlijke. En als ik vermoeid ben en weinig tijd heb, is mascara en lippenstift de oplossing. Krijg ik meteen weer een frissere blik.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Dankzij mijn Indische afkomst word ik meestal jonger geschat.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn glimlach. Ik lach graag, van oor tot oor. De lachrimpels die daarmee gepaard gaan, neem ik voor lief.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn korte, stevige benen. Maar ja, ze brengen mij wel nog altijd van A naar B.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Dat ik er verzorgd en goed gekleed uitzie, dat ik zo fit ben én jonger lijk dan ik ben.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Mijn dromen waren helder: ik wilde balletjuf of schooljuf worden. En ik heb ook daadwerkelijk jarenlang met veel plezier een eigen balletschool gerund. Inmiddels ben ik opnieuw actief als instructeur. Dus mensen iets willen leren, zit echt in mij. Ik vind het leuk om met mensen te werken en mijn passies te delen!”

Wat houdt je jong?

„Sport en yoga, dus het letterlijk laten stromen van mijn energie. En ook door figuurlijk niet te blijven stilstaan, door open te staan voor de ontwikkelingen in de maatschappij. Dus door mee te gaan met de tijd.”

Heb je een levensles?

„Surf mee op de golven van het leven”. Nu ik ouder ben dan mijn vader is geworden, besef ik meer dan ooit dat ik nooit weet wanneer mijn tijd gekomen is. Dus leef in het hier en nu en wees flexibel, wie weet wat het leven je dan brengt. In ieder geval zorgt die houding ervoor dat je kunt meegaan met de deiningen van het leven.”

