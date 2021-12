Kijk jij nu anders tegen Marco Borsato aan?

Aangifte

De Telegraaf kwam vandaag naar buiten met het nieuws dat er aangifte is gedaan tegen Marco Borsato. Hij zou een jonge vrouw (nu 22), van 2014 tot 2019, seksueel hebben misbruikt. Borsato was een huisvriend van de ouders de vrouw. Nadat de vader van de vrouw overleed, werd de zanger als een soort pleegvader beschouwd. Zij verklaart in haar aangifte dat hij regelmatig handtastelijk is geweest; door aan haar borsten en billen te zitten en tussen haar benen te strelen. Borsato ontkent tot dusver.

The Voice of Kids

Eerder deze maand kwamen al verschillende geruchten de wereld in dat de zanger zijn handjes niet thuis kon houden. Volgens meerdere juice channels zou dat zijn gebeurd tijdens de jaarlijks The Voice-barbecue, die Marco bij hem thuis organiseert. Of deze aantijgingen waar zijn, is niet bekend.

Reacties

Op Twitter gaan mensen loss. Waar sommigen zich nog stilhouden in afwachting van meer nieuws, zet David zijn mening onder een post. Zijn kijk op Borsato is veranderd.

En hij is niet de enige…

Het gaat niet alleen om Marco Borsato. Veel mensen willen ook het meisje een hart onder de riem steken.

Praat Mee

