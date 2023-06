Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie 'Hij vraagt naar Peter en de tranen biggelen over mijn wangen'

’Bijna elke dag is hier zeker vijf uur geen stroom.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

Soms liggen conclusies voor de hand. Ik lees eerst een stuk van de coördinator terrorismebestrijding, dat we noodpakketten in huis moeten halen omdat Nederland een makkelijk doelwit is voor terrorisme. En daarna dat het treinverkeer twaalf uur stil heeft gelegen. Dus?