Daghoroscoop 27 april

VANDAAG JARIG

Uw gezondheid lijkt beslist goed dit jaar; tot 18 december zal er nauwelijks sprake zijn van stress, dus dat is bijna het hele jaar. Iedereen zal aardig zijn tegen u en dat is vrij ongewoon, u zult zich dus goed en vrolijk voelen. Wel dreigen onverwachte reparaties aan uw huis.

RAM

Na een kleine inzinking bent u er waarschijnlijk weer bovenop. Een paar kleine ergernissen zullen nog niet zijn verdwenen, maar u hebt besloten er minder zwaar aan te tillen. Maak plannen voor een vakantie naar een tropisch paradijs.

STIER

Anderen kunnen u deelgenoot maken van hun visie of geheimen. Luister oplettend maar geef geen commentaar. Op financieel gebied kan onzekerheid toenemen en het zal geen troost zijn te beseffen dat u niet de enige bent.

TWEELINGEN

Ondanks de economisch voorspellingen zal het geleidelijk beter gaan. Blijf bezig met het bedenken van manieren om het gezinsbudget te verbeteren. Houd uw partner op de hoogte van de vragen die u zich dezer dagen stelt.

KREEFT

Als u zich iets minder onafhankelijk opstelt zijn anderen graag bereid u terzijde te staan. Binnen een romantische relatie moet u misschien afsturen op een compromis. Laat opgroeiende kinderen vaker hun eigen boontjes doppen.

LEEUW

Door regelmatig aan sport te doen voorkomt u fysieke ongemakken; doe fitnessoefeningen. Toets uw ideeën op mensen in uw directe omgeving en dring aan op een eerlijke reactie. Noteer opmerkingen om later over na te denken.

MAAGD

Het gevoel van saamhorigheid met uw partner zal u een goed humeur bezorgen. Maak plannen voor een leuke dag. Er wacht u een financiële of emotionele verrassing; dat wordt een leerzame ervaring als u zich niet uit balans laat brengen.

WEEGSCHAAL

De kosmos is u goed gezind. Maak een nuttig gebruik van elke ervaring die u deze week opdeed. Wees op uw hoede voor gladde praters en zet financiële afspraken op papier. Wees extra voorzichtig in het verkeer.

SCHORPIOEN

Houdt u aan uw goede voornemens m.b.t. uw gezondheid. Help anderen hun werk te verbeteren en wees niet bang uw eerlijke mening te geven. Een soepele houding leidt tot mooie kansen; laat het gras niet voor uw voeten wegmaaien.

BOOGSCHUTTER

U kunt minder openhartig zijn dan gewoonlijk. Denk na over nieuwe carrièrekansen en wijs niets op voorhand af. Blijf praktisch. Er is niets op tegen om af en toe de bloemetjes buiten te zetten, maar overdrijf het niet.

STEENBOK

U kunt boordevol plannen zitten om van alles te ondernemen. Steun uw allerliefste en ga samen de hond uitlaten, zeker als u hard hebt gewerkt. Misschien schijnt een lentezonnetje om u in de tuin of op het balkon in te koesteren.

WATERMAN

U kunt het buitengewoon druk krijgen, dus schenk op deze Koningsdag zoveel mogelijk aandacht aan uw gezin en vrienden. Ga niet in op een voorstel om snel rijk te worden. Blijf oprecht en zet vanavond iets lekkers op tafel.

VISSEN

Met geld dat u recent is toegekend zou u hoognodige verbeteringen aan uw huis kunnen aanbrengen. Een goede bescherming van uw eigendommen is niet alleen een economisch, maar ook een emotioneel belang. Geef kinderen extra aandacht.