Susanne (35): ’Ik zou nooit zoveel willen werken als mijn man. Nooit’

Susanne werkt twee dagen in de week als operatieassistent. „Ik blog daarbuiten en ik heb een kinderboek geschreven. Ik doe het bloggen echt hobbymatig. Ik vind het onwijs leuk om te schrijven en mensen mee te nemen in mijn leven. Ik doe het echt vanuit mijn hart. Verder heb ik nog een Instagram-account met mijn schoonzusje waarin we leuke uitstapjes in de omgeving uitlichten, en hou ik ons familieaccount, @deblomsteeltjes, bij.

Robert zit in de biologische groenten- en fruithandel voor een groot bedrijf. Hij maakt heel lange dagen, dus veel komt op mij neer. Ik heb wel een onwijs sterke man. Als hij thuis is, zou hij niet gaan zitten. Hij helpt me met alles. Ik denk dat mijn man de drijvende kracht is achter dit gezin. We verdienen alle twee, maar hij is wel de kostwinner. Dat moet ook wel met al die uren.”

Verrijking

Vorige maand werd de jongste dochter van het gezin 1 jaar. „Pippi is geboren met het syndroom van Down. Toen ik zwanger was van haar, was het voor het eerst dat we de NIPT deden. We hadden eigenlijk nooit verwacht dat daar iets uit zou komen, maar ik werd opeens gebeld. Toen kreeg ik aan de telefoon - want het was coronatijd - te horen dat het 98% zeker was dat mijn kind het syndroom van Down zou hebben. Dat was een behoorlijke klap. Die voel je wel door heel je lijf.”

Susanne is enorm blij met Pippi. „Het is fantastisch om haar op te voeden. Ze is echt een aanwinst, voor iedereen! Ik heb de andere kinderen er altijd erg bij betrokken. De oudsten begrijpen het wel, maar de jongsten wat minder. Dus voor hen hebben we het als een sprookje verteld, en gezegd: ’Ze is net als Peter Pan. Ze zal nooit volwassen worden.’

Ik heb een kinderboek geschreven, het heet Een syndroom. Hierin worden de lessen die Pippi ons leert doorgegeven aan andere ouders. Bijvoorbeeld dat anders zijn heel normaal is. Het syndroom van Down wordt vaak uitgelicht als een ’erg’ en ’anders’ iets, maar als ik naar mijn kinderen kijk, hebben ze allemaal iets bijzonders. We zijn allemaal anders. Ik vind Pippi een verrijking, omdat ze ons allemaal anders naar de wereld laat kijken.

Hierna komt er niet nog een kind bij. Ik vind het wel eens jammer dat ik haar als laatste heb gekregen, omdat ik nu merk hoeveel feest ik bij mijn andere kinderen heb gemist. Omdat Pippi is geboren met het syndroom van Down, heb je niet al te veel verwachtingen. Dus om alles wat zij doet en kan, ben je blij en gelukkig: een klein feestje. Nu vind ik het wel eens jammer dat ik mijn andere kinderen niet zo heb benaderd, want normaal denk je: ’Wat moet hij of zij al kunnen op deze leeftijd?’ Ik vind het dan wel eens zonde dat ik die mini-feestjes heb gemist.”

Taboe

Thuis kunnen zijn met de kinderen is voor Susanne belangrijk. „Ik vind het soms jammer dat het voor mannen een taboe is om minder te werken in veel werkgebieden. Ik vind het echt zonde voor mijn man dat hij zo veel moet missen thuis. Nog geen 2 jaar geleden hadden we ook besloten om beiden te stoppen met werken, dus hadden we ons huis verkocht en een camper aangeschaft om mee te reizen.

Helaas begon de lockdown op het moment dat wij in Portugal zaten, dus toen zijn we teruggeroepen naar Nederland. Toen zaten we thuis en gingen we maar weer werken. We moesten zelfs weer een huis gaan kopen! Toen hebben we in meerdere huurhuizen gezeten totdat we ons nieuwe huis in konden.

Naast die reisplannen heb ik ook wel eens een jaar onbetaald verlof genomen. Dat vond ik ook heel rustgevend: we hadden toen allebei echt onze eigen taak. De een zorgt dan voor het huishouden en de ander voor het inkomen. Als je allebei werkt, heb je soms meer discussie over wie wat moet doen.

Voor alles is wat te zeggen, maar ik zou nooit zoveel willen werken als mijn man. Nooit. Daarvoor zou ik te veel missen van mijn kinderen. Ik zou willen dat het taboe minder wordt en dat partners evenveel kunnen genieten van hun kinderen.”

Steun

„Ik kook doordeweeks, omdat Robert om half 7 thuis komt. Maar hij kan het állerbeste koken, dus hij doet dat elk weekend. Ik doe wel het meeste in het huishouden, maar het is niet zo alsof mijn man niks doet. Als hij thuis is, dan helpt hij gewoon mee. Dan legt hij de kinderen in bed of doet hij nog een wasje, in het weekend pakt hij de pannen om te koken, hij helpt mee.

We hebben ook een schoonmaakster, dus dat is ook fijn. Ik zorg voor de kinderen. Als ik werk, past er altijd iemand op ze. Gelukkig heb ik een heel fijn en warm netwerk om me heen van mensen die helpen. Ze zeggen het niet voor niets: ’It takes a village to raise a child.’

Ik vind het bij de rolverdeling in huis belangrijk dat je elkaar steunt. Het maakt niet uit of iemand wat meer het ene doet en de ander het andere. Ik doe misschien meer voor de kinderen, maar mijn man is hard aan het werk om ze te onderhouden. Het gaat erom dat je dat ziet bij elkaar en dat je elkaar steunt. Je moet de waardering zien bij elkaar.” De gouden tip? „Dat je als partners achter elkaar staat en elkaar steunt. Samen sta je sterk. Dat is het allerbelangrijkste.”

