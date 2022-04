Stewardessen klappen uit de school: ’Vlak na take-off doken ze het toilet in’

Sterren

Vrouw Roy uit Over mijn lijk geeft update over zijn gezondheid

Nu het laatste seizoen van het programma Over mijn lijk met Tim Hofman alweer een tijdje geleden voorbij is, besluit Annick een update te geven over de gezondheid van haar man Roy. In het programma was te zien dat er bij Roy in 2018 een hersentumor werd ontdekt en hij uitbehandeld is.