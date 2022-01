Coach Tamara: ’Ons lichaam is niet gemaakt voor al die tussendoortjes’

Vertel eens, wie is Dokter Tamara?

„Ik ben Tamara de Weijer, mijn man en ik zijn dertien jaar samen en bijna negen jaar getrouwd en we hebben twee dochters van 8 en 10. We wonen in de buurt van Amersfoort, ik werk ook in die regio als huisarts. Ik houd me voornamelijk bezig met gezond eten en goed voor jezelf zorgen. Online en in de huisartsenpraktijk leer ik mensen dat je met kleine, makkelijke aanpassingen een leefstijl kunt creëren waar je je leven lang plezier van hebt. En nu ben ik dus ook leefstijlcoach bij de Lekker in je vel-challenge!”

Hield je je altijd al bezig met een gezonde leefstijl?

„Zeker niet! Dat begon een jaar of tien terug, na de geboorte van mijn eerste dochter. Ik was wat te zwaar, had last van vermoeidheidsklachten en een prikkelbare darm. Ik volgde het ene dieet na het andere. Sonja Bakker, Slimfast, Modifast, Herbalife, het Ziekenhuisdieet... noem maar op. Volgens mij is het sherrydieet het enige dieet dat ik nooit heb geprobeerd, haha. Na twee, drie weken was ik elke keer moe, chagrijnig en hongerig en dacht ik: laat maar, dit is het me niet waard. Een collega raadde me toen aan de pakjes en zakjes te schrappen, en vers, onbewerkt en koolhydraatbeperkt te gaan eten. Mijn klachten verdwenen, ik viel voor het eerst in mijn leven moeiteloos af, ik had geen buikklachten meer en zelfs met een pasgeboren dochtertje dat maar niet wilde slapen, voelde ik me fitter dan ooit.”

En wat voor jou werkt, werkt ook voor anderen?

„Ik ben allerlei cursussen gaan volgen en wetenschappelijke artikelen gaan lezen, want inderdaad: als iets voor mij werkt, zou het ook weleens voor anderen kunnen werken. Inmiddels steekt de opleiding gelukkig anders in elkaar, maar als ik in de zes jaar dat ik geneeskunde heb gestudeerd twee middagen les heb gehad over een gezonde leefstijl, dan is het veel. Ik ben absoluut niet tegen medicijnen, integendeel: als iemand bij mij komt met een longontsteking, zeg ik niet: pak maar een wortel en ren een paar rondjes. Zo werkt het niet. Maar ik denk wel dat veel leefstijlgerelateerde klachten als een prikkelbare darm, migraine, een hoge bloeddruk of cholesterol en diabetes type 2 kunnen worden voorkomen of behandeld door aanpassingen van de leefstijl.”

Hoe gaan we dat tijdens deze challenge doen?

„Ons oerbrein is ingericht op overleven: pakken wat je pakken kan en energie wordt opgespaard, want er is niet veel voedsel. Het is het oudste en sterkste brein. Dan hebben we ook het emotionele brein en de neocortex nog. Die laatste is het deel dat eruit ziet als een walnoot, daar worden de verstandige beslissingen genomen. De neocortex, ook wel ons nieuwste brein, werkt minder sterk en snel dan het oerbrein. Als we logisch nadenken weten we allemaal dat gestoomde broccoli met zalm gezonder is dan een Big Mac. Dat is geen hogere wiskunde. Maar als het oerbrein de boel overneemt, gaat de logica het raam uit. Tijdens deze challenge gaan we van gezonder eten en beter voor jezelf zorgen een gewoonte maken, zodat we er niet meer over hoeven na te denken en we het oerbrein een stapje voor zijn.”

Wat gaan we dan eten?

„Lekker vers en onbewerkt, drie maaltijden per dag. Ons lichaam is namelijk helemaal niet gemaakt voor al die tussendoortjes. Ik vergelijk de energievoorraad in het lichaam altijd met een koelkast. Bij de meeste mensen is-ie al goedgevuld. In plaats van er steeds nieuwe dingen bij te proppen, kunnen we prima vooruit met wat er nog in staat. Zo ga je energie halen uit je vetreserves in plaats van uit eten. De weekmenu’s en boodschappenlijstjes hebben we zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Zo zijn de ingrediënten allemaal verkrijgbaar bij een reguliere supermarkt en staat er weliswaar geen vlees op het menu, maar kun je dat gewoon toevoegen als daar behoefte aan is.”

En als we nou toch een keer trek hebben in iets ’slechts’?

„Met een goede basis is het helemaal niet erg om een keer minder gezond te eten. Van een taartje of bakje chips komen we echt niet ineens een kilo aan. En iedereen heeft het altijd over ’de decembermaand’, maar eigenlijk valt dat ook hartstikke mee. Sinterklaas, twee kerstdagen en de jaarwisseling... dat zijn maar vier dagen. Het wordt een ander verhaal als je op alle tussenliggende dagen ook een zak pepernoten of oliebollen hebt gesnaaid.”

Lekker in je vel zitten bestaat uit meer dan alleen eten, toch?

„Absoluut. En daarom gaan we zes onderdelen aanpakken: voeding, beweging, ontspanning, slaap, zingeving en verbinding met jezelf en anderen. Allemaal hartstikke belangrijk. Ze zeggen in het vliegtuig ook niet voor niets dat je eerst je eigen mondmasker op moet doen voordat je degenen om je heen helpt: als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet voor anderen zorgen. Wij vrouwen zijn vaak veel te druk met het zorgen voor anderen en het doen van ’nuttige’ dingen. Mannen zijn er over het algemeen beter in om tijd voor zichzelf vrij te maken. Mijn man kan dat ook heel goed. Terwijl het huis eruitziet alsof er een bom is ontploft, loopt hij doodleuk de deur uit: ’Joe, ik ga sporten!’ En gelijk heeft hij. Waarom moet alles eerst gedaan worden voor we iets voor onszelf mogen doen? Vaak zit dat ’moeten’ vooral tussen onze oren.”

We hebben dus ontspanning nodig. Heb je daar tips voor?

„Het is leuk als je van yoga houdt of graag mediteert, maar ontspanning is voor iedereen anders. Zelf schilder ik bijvoorbeeld graag. Ik ben er niet goed in, maar ik vind het wel heel leuk. Als ik een YouTube-filmpje kijk en dat dan napiel op mijn eigen doek, raak ik het besef van tijd volledig kwijt en zit ik helemaal in mijn eigen wereld. In mijn moestuin werken of lekker zingen en dansen heeft hetzelfde effect. Voor iemand anders is het misschien een wandeling door het bos of voor mijn part boetseren. Het kan van alles zijn. Als het je maar plezier geeft en ontspant. Heb je geen hobby, denk dan eens terug aan je tienerjaren. Wat vond je toen helemaal het einde? Een van mijn vriendinnen is pas weer begonnen met het maken van armbandjes. Zo is er voor iedereen wel iets.”

Maar we hebben het al zo druk!

„En juist daarom moet je er tijd voor maken. Als je tijd hebt om een avond te netflixen, heb je ook tijd om een uurtje iets anders te doen. Veel vrouwen die willen afvallen, hebben veel te veel stress-hormonen in hun lijf. Als je geen dingen doet om die stress te ver-lagen, blijft je lichaam cortisol (zo’n stresshormoon) aanmaken. En hoe hoger je cortisollevel, hoe groter de wens om te snaaien. Zie dan maar eens vol te houden. Iets als schilderen op nummer klinkt dan misschien niet heel zinvol, maar dat is het dus zeker wel!”

Hoe hoop je dat de deelnemers zich na de challenge voelen?

„Ik hoop dat ze zich fitter en fijner voelen en dat ze, als ze dat willen, een paar kilo kwijt zijn. Maar ik hoop ook dat ze ontdekken dat gewicht verliezen niet alles is en dat het er vooral om gaat dat je lekker in je vel zit. Je bent al helemaal oké zoals je bent. Ik hoop dat meer vrouwen dat gaan inzien en dat ze zich realiseren dat ze het verdienen om goed voor zichzelf te zorgen.”

Meedoen

De VROUW Lekker in je vel-challenge is gratis en iedereen kan meedoen. Ga naar de Lekker in je vel-pagina van VROUW voor alle informatie over de challenge of zoek op Facebook naar ‘VROUW Lekker in je vel-challenge 2022’ en meld je aan voor de besloten groep. In deze groep is er elke dag wel iets te doen. VROUW en Dokter Tamara delen er lekkere recepten, informatieve video’s en tips en tricks om een gezonde leefstijl vol te houden. Daarnaast biedt de groep je de mogelijkheid om in gesprek te gaan met andere deelnemers. Ook zonder Facebook kun je meedoen aan de challenge. De menu’s en artikelen worden ook verspreid via onze nieuwsbrief. Aanmelden is simpel: ga naar VROUW Nieuwsbrief en vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan. Zo mis je niets meer!

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.