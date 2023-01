’Als ik iemand zie joggen, vind ik dat altijd een beetje zielig’

Sportief

Josine van Loon (52) werkt als manager, heeft een relatie met Edwin en is moeder van Jelle (20) en Renske (17). Ze is altijd actief.

„Ben je nog steeds zo druk?’ vroeg mijn beste vriendin van de lagere school onlangs, toen we elkaar na lange tijd weer zagen. Ik was als kind inderdaad altijd bezig, altijd aan het turnen. Later werd dat volleyballen. Ik ontspan door inspanning, Edwin ook. We wandelen regelmatig in de avonduren.

De hele week is meestal volgepland. Op maandag wandel ik met de buurvrouw of met Edwin, dinsdag loop ik zeker een uur hard. Woensdag fiets ik naar mijn werk, twee keer 19 kilometer en niet elektrisch, hè. Dan heb ik donderdag baantraining op de atletiekvereniging en vrijdag zóu ik kunnen bankhangen, maar dan liggen mijn kinderen er al op en ga ik liever uit eten.

Zaterdagmorgen heb ik om 09.00 uur een duurloop en zondag gaan we bij mooi weer altijd iets actiefs doen. Ik heb de rust niet om een film te kijken. Het zit in mijn karakter en dat draag je dus ook over op het gezin. We hebben geen Netflix, de pubers wel hoor, maar die betalen dat zelf. En ze moeten ook gewoon op de fiets naar hun sportclub, ook als het regent.

In de vakantie zie je mij niet op een strand liggen, we trekken met een rugzak door Azië of wandelen in de bergen van Frankrijk, Schotland of Noorwegen. Alleen de jongste gaat soms nog mee met haar vriendje en ook hij vindt dat prima. Met Hemelvaart lekker kamperen, wandelen en klimmen. Stroom hebben we niet nodig, gewoon heerlijk zelf aanrommelen.”

Bankhanger

Derya Selvi (45) is casemanager, single en moeder van Azra (21) en Kaan (18). Zij kruipt liever met een kop thee op de bank.

„Ik ben slachtoffer van de toeslagen-affaire. Als je te maken krijgt met loonbeslag, deurwaarders en al die ellende, kom je vanzelf in een sociaal isolement terecht. Ik ging primitief leven, overleven. Ik had geen geld, maar ook geen energie om iets te ondernemen. Nou ben ik nooit iemand geweest die er altijd maar op uit ging; drukte is niets voor mij. En ik heb nooit gesport. Ik bracht aanvankelijk noodgedwongen mijn avonden door op de bank. Inmiddels geniet ik ervan.

Ik heb een goed inkomen, maar ik kies voor een sober leven. Mijn kinderen zijn al net zo, we zijn soms net drie kluizenaars. Waar een ander het hoofd leeg krijgt door sporten, lukt dat bij mij het best op de bank met wat lekkers en een tijdschrift of een serie. Gordijnen dicht en een dekentje over me heen. Soms staar ik alleen maar voor me uit. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de lockdown vond ik heerlijk. Er hoefde niets! Ik ben ook niet bang om iets te missen. Er staan misschien wel dertig mensen in de wacht om met me bij te praten... Ik heb daar geen zin in, erg hè?

Als ik iemand zie joggen, vind ik dat altijd een beetje zielig. Het lijkt me niets om zoveel moeite te moeten doen om je goed te voelen. Experts zeggen dat bewegen goed voor je is. Soms ben ik best wel een beetje bang dat ik het verkeerd doe, maar dan denk ik aan mijn ouders die nog nooit een sportschool vanbinnen hebben gezien, niet eens ooit op een fiets hebben gezeten. En zij zijn 90 en kerngezond!"

