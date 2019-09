’We konden geen land vinden om samen te wonen’

Alexander Ⓒ Eigen beeld

Catherine Keyl maakte vandaag bekend dat ze na dertien jaar een punt heeft gezet achter haar relatie met de in Zuid-Afrika wonende Peter. Een relatie verbreken terwijl je allebei nog van elkaar houdt: dat is moeilijk. Hoewel het in een relatie soms beter is het verstand voorrang te geven op het gevoel, blijft ’liefdevol loslaten’ een zware dobber. Alexander van Dijl (36) weet dat als geen ander.