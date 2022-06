Daghoroscoop 17 juni - Je creativiteit wordt geprikkeld, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Houd je gezondheid voortdurend in de gaten en besef dat rust voor jou essentieel is. Luister naar de signalen die je lichaam geeft en sluit een chirurgische ingreep niet uit. Persoonlijke zaken kunnen een tijdje stagneren en van richting veranderen. Dat is goed; je zult verfrist en energiek herrijzen.

RAM

Onderhandelingen kunnen door een taalbarrière mislukken. Wacht niet te lang met het inschakelen van een tolk. Een administratieve dwaling kan voor opschudding zorgen. Aanvaard de verantwoordelijkheid voor je eigen fouten.

STIER

Kijk in je agenda; je kunt op het punt staan een belangrijke datum of afspraak te vergeten. Voer op het werk geen privételefoontjes, want dan kan je verspilling van kostbare tijd worden verweten. Zet afspraken meteen op papier.

TWEELINGEN

Een gunstige dag voor afspraken en het afronden van lopende zaken. Contact met familie zal je opgewekt stemmen. Laat vrienden die om geld zeuren links liggen. Iets wat je na aan het hart ligt lijkt goed af te lopen.

KREEFT

De wens om op de maatschappelijke ladder sneller te stijgen kan je ertoe brengen je opleiding uit te breiden. Een mens is nooit te oud om te leren. Zet een stap in een betere richting. Schrik niet van een onthulling in de familiekring.

LEEUW

Stel zo behoudend mogelijk op en zet de tering naar de nering. Zorg voor voldoende slaap om de stress van een druk leven het hoofd te kunnen bieden. Praat niet over je ambities met iemand die jaloers of pessimistisch is.

MAAGD

Koester geen te hoge verwachtingen van een reünie of iets dergelijks.; de kans is groot dat je bepaalde mensen bent ontgroeid. Neem de tijd om een nieuweling(e) te leren kennen. Misschien moet je onverwacht op reis en dat zal opwindend zijn.

WEEGSCHAAL

Een meerdere staat open voor jouw ideeën. Je kunt een sterkere positie gaan innemen. Bel op als jij je zorgen maakt over het welzijn van een naaste. Misschien moet je iets opofferen in het belang van de vrede. Op studie rust zege.

SCHORPIOEN

Er kan je een kans in de reclamewereld worden geboden. Je creativiteit wordt geprikkeld en je weet intuïtief wat mensen willen. Dat geeft je een stapje voor op anderen. Schrijvers zijn geïnspireerd; een manuscript wordt geaccepteerd.

BOOGSCHUTTER

Denk na over de gebeurtenissen van de afgelopen periode. Als je die kunt analyseren zul je in staat zijn jezelf aan te passen aan de komende omstandigheden. Besef op tijd dat je naarmate je hoger klimt, harder kunt vallen.

STEENBOK

Samenwerking is essentieel; plannen lopen in het honderd als je niet overlegt. Professioneel kun je scoren als je initiatief toont. Aanvaard een prominente rol in een organisatie al kunnen de fouten van anderen je veel tijd gaan kosten.

WATERMAN

Via vertrouwde vrienden kun je een potentiële partner ontmoeten. De mensen om je heen zijn plooibaar en je zult eerlijke antwoorden krijgen op rechtstreekse vragen. Neem wat je later vandaag hoort met veel korrels zout.

VISSEN

Span je in om goed te maken wat je de laatste tijd hebt verwaarloosd. Concentreer je op zowel praktische zaken als mentale arbeid. Ga ervan uit dat goede ideeën uitvoerbaar zijn als jij je daar voor 100% voor inzet.

