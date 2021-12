’Ik voel aan alles dat ik deze kerst vreemd zal gaan’

We vieren tweede kerstdag dit jaar alleen met onze allerbeste vrienden. Alleen ben ik sinds een maand of drie, vier smoorverliefd op een van onze beste vrienden. De spanning hing al veel eerder in de lucht, maar door een borrel in de zomer zijn alle emotionele remmen losgegaan, zeg maar. Nu alleen de fysieke rem nog, want dat heb ik gelukkig nog tegen weten te houden.

Opwindende appjes

Ik weet al precies wat ik aan ga trekken en hoe ik mijn haar ga doen. Ik heb een paar prachtige hoge hakken gekocht en ga mezelf echt tot in de puntjes uitdossen. Niet dat dit nog nodig is, want ik weet allang dat de verliefdheid wederzijds is. Dat hebben we namelijk al uitgesproken naar elkaar.

We sturen elkaar de meest opwindende appjes en ik houd mijn telefoon angstvallig bij me. Mijn vriend Willem* wordt gek als hij er achter komt wat er zich achter zijn rug om afspeelt.

Verschrikkelijk lekker

Ik miste het gewoon, dat verliefde gevoel. Die vlinders in je buik. Ik weet ook wel dat dit gewoon verdwijnt na verloop van tijd en Willem en ik zijn al zeven jaar samen. Helemaal niet gek dus, maar toen Tom* ineens liet merken dat hij mij meer dan leuk vond, vond ik dat heerlijk. Ik had hem nog nooit op die manier bekeken, maar toen ik dat wel deed, nam de spanning met de seconde toe.

Tijdens een barbecue in de zomer fluisterde hij het in mijn oor. „Ik vind jou echt zo verschrikkelijk lekker, je moest eens weten hoe vaak ik in mijn hoofd al seks met je heb gehad.” Ja, we hadden een wijntje op. Maar oh, wat kreeg ik een goed gevoel van die woorden! Iedere vrouw wordt gelukkig van een beetje aandacht, toch?

Opgewonden

Willem had niets door. Hij is vooral heel druk met zijn werk momenteel, wat mij goed uitkomt. Op de avonden dat hij moet overwerken, app ik eindeloos met Tom. Het is al een paar keer gebeurd dat ik daardoor zo opgewonden werd, dat ik Willem bijna besprong toen hij thuiskwam!

Wat dat betreft heeft hij er tot nu toe alleen nog maar voordeel van gehad. Maar dat gaat, denk ik, vanavond veranderen. Traditiegetrouw duurt het feest tot in de late uurtjes, iedereen heeft morgen vrij, en gaat het dak eraf. Het vreemdgaan vond nu alleen nog maar via WhatsApp plaats. Vanavond gaan we zoenen, hebben we afgesproken.

Dubbele kater

Ik ben net een verliefde puber, zo stuiter ik al de hele week. Willem zei het gisteren nog: Wat ben jij in een goede bui zeg! Ik vind het ergens ook weer afschuwelijk dat ik hem dit aan doe. Maar wat niet weet, wat niet deert, toch? Ik denk namelijk dat het bij een keer zal blijven. Misschien twee keer.

Tom is heel leuk, maar geen relatiemateriaal. Ik denk dat hij zich nooit aan een vrouw zal kunnen binden, daar is hij het type helemaal niet naar. Bovendien hou ik van Willem! We hebben net een huis gekocht en praten we zelfs al over kinderen. Ik zie het als de laatste wilde haren die ik kwijt moet. Even uitrazen.

Morgen zal ik waarschijnlijk een vreselijke dubbele kater hebben en mijn leven met Willem des te meer waarderen. Maar voor nu kies ik even voor de spanning …

(*Vanwege privacyredenen zijn de namen in dit artikel gefingeerd)