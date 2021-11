Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Petra nam haar dochter weer in huis: ’Ze zou met haar kind op straat komen te staan’

Door Roos Mensink Kopieer naar clipboard

„Ik had het voor geen goud willen missen, echt niet.” Ⓒ Eigen beeld

Hoe is het om je volwassen kind terug in huis te nemen? Petra Korsten (59) en haar man weten maar al te goed hoe dat is: hun zwangere dochter Joyce (35) kwam op straat te staan met haar kind. Joyce bleef uiteindelijk vijf jaar bij haar ouders wonen. „Toen wilden we onze privacy terug.”