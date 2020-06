’Het litteken zit er nog steeds’

Presentatrice/schrijfster Daphne Deckers (51) heeft het deze keer over haar (verre van) avontuurlijke inslag. Ik ben nooit een waaghals geweest. Ik heb nooit de drang gevoeld me uit een vliegtuig te laten vallen, uit een kanon te laten schieten of zelfs maar buiten de piste te skiën. Met dat soort dingen blijf ik liever tussen de lijntjes. Ik hoef ook niet wild op vakantie. Zet mij maar met een paar boeken aan zee. Hapje, drankje... Helemaal oké. Ik heb wel diverse pogingen gedaan, hoor. Tot grootse en meeslepende vakanties aan toe.