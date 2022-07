’Ik kan het woord excuses niet meer horen’

Binnenland

Boeren willen via rechter noodverordening van tafel hebben

Boeren hebben de rechtbank in Zwolle gevraagd de noodverordening waarmee op 5 juli de blokkades van de distributiecentra van Jumbo in Raalte werden beëindigd, van tafel te vegen. „De boeren worden afgerekend op gedrag van anderen, in een andere gemeente in een andere demonstratie”, betoogde jurist M...