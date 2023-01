Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Paragliden over de Mont Blanc: ’Hangend in mijn tuigje wil ik het liefst mijn moeder bellen’

Door Mariëlle Vermeer Kopieer naar clipboard

„We glijden op onze ski’s van de berg af en dan… hangen we ineens in de lucht.”

Kijk op een redactie uit met bluffen, want je wordt zomaar een zwarte piste afgeduwd. “Je zei toch dat je kon skiën?” Mariëlle Vermeer (34), coördinator van VROUW.nl, liet de adrenaline gieren in de Franse Alpen en de beloning was groot.