Het is niet mijn idee. Nee, één van mijn vrouwelijke patiënten neemt dit originele woord in haar mond: ’mannengriep’. Ik vraag om nadere toelichting en zij zegt: „Mannen kunnen zich, beter dan vrouwen, echt overgeven aan hun lijden.” Zij vervolgt: „Het gaat om loslaten; mannen kunnen letterlijk alles uit hun handen laten vallen zonder last te hebben van hun geweten.”