Drie vrouwen die van het moederschap hun werk maakten

Denise Mosterd-Clein (Kidsproof.nl): ’Mijn gezin is mijn liefdevolle bedrijf’

„Ik heb vier kinderen, Merle (8), Flore (7) en onze tweeling Juup en Pepijn (4). Na de geboortes van onze eerste twee kinderen, merkte ik dat ik door mijn baan als store manager vaak niet thuis kon zijn in het weekend. Ik ging dan ook steeds minder werken. Toen de tweeling er twee jaar later was, besloot ik te stoppen met mijn baan.

Ik heb altijd enorm veel respect gehad voor vrouwen die werken en tegelijkertijd een gezin runnen. Vaak word je als moeder op de werkvloer afgeschreven. Ambitie en kinderen gaan meestal niet samen in de ogen van mannen. Maar als je een gezin kunt runnen, waarom dan ook geen bedrijf?

Ik besloot mijn eigen bedrijf op te richten, kidsproof.nl. Vooral uit gebrek aan flexibiliteit in reguliere banen. Ik wilde tijd voor mijn gezin kunnen maken. Kidsproof is een online platform waar ouders uit grote Nederlandse steden uitstapjes voor hun kinderen kunnen uitzoeken. Ik focus me vooral op de regio Zwolle.

Ik test vaak samen met mijn kroost de verschillende locaties uit. Zo refereer ik ook weleens aan mijn gezin als ’mijn liefdevolle bedrijf’, want ze helpen me echt de juiste keuzes te maken. Door ze gewoon te observeren, weet ik of iets ’kidsproof’ is of niet, ze zijn zo onbevangen. We hebben momenteel zo’n zes miljoen volgers en werken samen met verschillende organisaties, zoals onder andere het Rijksmuseum.”

Denise samen met haar kinderen. Ⓒ Eigen beeld

Anna van Remundt (Kids Awareness Club): ’Ik had niets met kinderen’

„Ik heb drie kinderen, Bruno (7), Bas (5) en Floris (3). Terwijl ik vroeger nooit echt iets met kinderen had. Ik vond dat ze veel huilden, vaak boos waren en een gevoel van onmacht bij de ouders veroorzaakten. Ik zag dan vooral het beeld van mezelf als kind. Ik was heel gevoelig en niemand had me ooit geleerd hoe ik hiermee moest omgaan.

Tien jaar geleden ging ik op sabbatical naar India waar ik ’Awareness Through the Body’ leerde kennen. Kinderen van 3,5 jaar tot en met 14 jaar kregen daar 2 uur per week les in bewustzijn door middel van hun eigen lichaam. Op een speelse manier leerden ze over hun lichaam, emoties, energie en gedachten. Dit bestond ook voor volwassenen en ik was er gek op.

Ik wilde deze ervaring niet enkel doorgeven aan mijn eigen kinderen, maar ook aan andere ouders en hun kinderen. Toen kwam ik op het idee om in 2017, na jarenlang voor een grote corporate te hebben gewerkt, de Kids Awareness Club op te richten.

Ik merkte namelijk dat kinderen vaak hun emoties in woorden moesten uitdrukken. En dat, wanneer dit niet lukte, het bij hen een gevoel van falen veroorzaakte. We geven workshops en hebben sinds kort een online platform om hierbij te helpen en de kinderen zichzelf te laten begrijpen.

Ik ben er ook een groot voorstander van om eerlijker te zijn over opvoeden en moederschap. Ik heb best een reis gemaakt en ben dankbaar voor waar ik nu sta. Ik inspireer graag andere moeders, zodat we het niet alleen hoeven te doen.”

José samen met haar jongste zoon Pelle. Ⓒ Eigen beeld

José Dorresteijn (Studio Zyn): ’Kinderen zijn spiegels van jezelf’

„Ik heb vier kinderen, Isa (9), Mads (7), Hannah (5) en onze jongste, Pelle (1). Ik heb altijd in de jeugdhulpverlening gewerkt en tijdens de zwangerschap van mijn eerste kind werd ik maatschappelijk werkster gezinsbegeleiding.

Toen ik in verwachting was van mijn jongste zoon begon ik met zwangerschapsyoga. Als ik klaar was met de les, dacht ik altijd: hoe had ík deze les aangepakt? Daar ben ik mijn zoektocht naar een nieuwe passie gestart.

Het viel me ook op dat als ik met andere zwangere vrouwen sprak, er veel waren die helemaal niet van hun zwangerschap konden genieten. De maatschappij is soms ook hard voor zwangere vrouwen: er wordt verwacht dat je steeds op hetzelfde niveau blijft presteren. Maar tegelijkertijd groeit er natuurlijk een klein mensje in je buik. Opvoeden is één van de moeilijkste dingen en de perfecte moeder bestaat niet.

Hier heb ik me verder in verdiept en ik ben zelf een opleiding tot docent zwangerschapsyoga gaan volgen. Later heb ik mijn eigen bedrijf opgericht, Studio Zyn. Waar ik vrouwen begeleid en voorbereid op het moederschap. In alle fases rondom de geboorte, zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Een essentieel punt van het moederschap is dat je kinderen spiegels van jezelf zijn, van hoe jij in het leven staat. Zo leer ik vrouwen met liefde naar zichzelf kijken, zodat ook hun kinderen dit doen.”

Bekijk ook: Eigen onderneming populairder dan ooit

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.