Hilde is sekswerker: ’Maar de liefde bedrijf ik met mijn vriend’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Hilde (45). Ze is als sekswerker in de lichamelijk- en geestelijk gehandicaptenzorg actief. ’Ik zie dit als mijn werk, meer niet. De liefde bedrijf ik met mijn vriend en ik kom ook alleen bij hem klaar.’