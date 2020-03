Zó kun je elkaar ook begroeten!

Het coronavirus blijft zich verspreiden. In Nederland zijn er momenteel 82 besmettingen bekend. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, treffen Nederlanders masaal voorzorgsmaatregelen, van handenwassen tot hamsteren tot... het omzeilen van een kus en een handdruk.

1. Luchtkus

In navolging van designers zoals Dries van Noten en Lanvin gaan we voorlopig voor de ‘luchtkus’. Doe alsof je een kus geeft op je eigen hand en wuif die vervolgens richting de persoon die jij wil begroeten.

2. ‘Hallo’ zeggen

Het woord ’hallo’ blijft een goede binnenkomer. Kijk de persoon in kwestie aan en zeg het toverwoord. Je kunt eventueel een hoofdknikje toevoegen om het woord meer kracht te geven.

3. Voetdruk

De voetdruk is perfect voor als je iemand geen hand wil geven, maar wel houdt van fysiek contact. Tik met je rechtervoet zachtjes tegen het rechter onderbeen van degene die je wil begroeten. Pas op met modderige schoenzolen: je wil immers geen vlekken veroorzaken.

4. Curtsy

Vind je een luchtkus of een voetdruk te informeel? Wellicht is een buiging dan meer iets voor jou. Plaats de balm van je rechtervoet achter je linkervoet en zak tegelijkertijd door je knieën. Erg koninklijk.

5. Digitale handdruk

Mocht je helemaal niemand meer willen zien uit blinde paniek voor het virus, dan kun je natuurlijk ook gebruik maken van het internet. Zwaai naar iemand via Messenger, stuur een leuke ’Hallo-GIF’ via WhatsApp of post een ’Goedemorgen-selfie' op Instagram. Het is immers 2020!