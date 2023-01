Ratna (47): ’Ik ben blij met mijn maatje 36’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Zeker niet! Ik sta veel energieker in het leven dan veel andere vrouwen van mijn leeftijd. Drie jaar geleden ben ik gescheiden en sindsdien zit ik veel lekkerder in mijn vel. Natuurlijk was het geen makkelijk besluit, maar uiteindelijk heeft mijn zoon er een veel vrolijkere moeder voor teruggekregen. Ik ga nu elke zaterdagavond met mijn vriendinnen op stap en in de zomer bezoek ik festivals met mijn zoon.”

Heb je een beautygeheim?

„Het allerbelangrijkste is dat je goed voor jezelf zorgt. Ik ga vier keer per week naar de sportschool. Daar doe ik van alles: fitness, bodypump, spinnen en boksen. Ik houd ervan! Verder schaam ik me er ook niet voor dat ik eens in de zoveel tijd een bezoekje breng aan dokter Botox.”

Schatten mensen je op de juiste leeftijd?

„Nee, nog nooit! Meestal word ik midden of eind dertig geschat, maar dat hoor ik vooral de laatste tijd steeds vaker. Ik schrik af en toe als ik foto’s van vijf jaar geleden tegenkom. Stress is een slechte raadgever. Ik zie er nu veel stralender en energieker uit.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn figuur. Ik ben blij met mijn maatje 36. Voor sommige mensen is op gewicht blijven een eeuwige strijd. Ik sport veel, maar ik heb er eigenlijk nooit echt moeite voor hoeven doen om slank te blijven. Na mijn zwangerschap zat ik binnen drie maanden weer op mijn oude gewicht. Momenteel zit ik zelfs strakker in mijn vel dan 18 jaar geleden.”

Waarmee ben je minder blij?

„Vijf jaar geleden kon ik een hele lijst opsommen. Nu ben ik elke dag weer blij als ik in de spiegel kijk.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik heb een lieve zoon, een leuke baan en een fijn appartement. Ik heb niks te wensen. Natuurlijk zou ik het leuk vinden als de liefde weer op mijn pad komt, maar het is geen must. Het moet écht iets toevoegen aan mijn leven, anders begin ik er niet meer aan.”

Heb je een levensles?

„Ben je de vijfenveertig gepasseerd? Denk dan niet dat je afgeserveerd bent. Blijf shinen en leef je dromen na. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit!

