’Heerlijk dat mijn man twee weken op vakantie gaat!’

„Over vier dagen vertrekt mijn man samen met zijn zoon naar Oostenrijk. Ze zijn beiden gek op motoren en hebben kort geleden besloten om met zijn tweeën op motorvakantie te gaan.

Uit huis

Eerst rijden ze richting München, want daar zou dé weg voor motorrijders in Duitsland moeten liggen: de SudelfeldStrasse. Via deze route gaan ze door naar de Oostenrijkse bergen, waar - volgens hen - één van de mooiste circuits ter wereld ligt. Ik vind het allemaal prima. Het maakt mij niet uit waar ze heen gaan, zolang mijn man maar even het huis uit is.

Begrijp mij niet verkeerd hoor, ik zou mijn leven niet zonder hem kunnen voorstellen. Ik houd ontzettend veel van hem en ben na ruim vijftien jaar nog steeds heel erg gelukkig.

Doucheregel

We doen alles samen en gaan regelmatig op stap met vrienden. Maar ik heb ook weleens behoefte aan tijd voor mezelf. Een moment waarop ik met niemand anders rekening hoef te houden en écht helemaal mezelf kan zijn.

Even zonder die zeurende mannenstem die zegt dat mijn schoenen niet naast de bank horen te staan en dat mijn sleutels - die op wonderbaarlijke wijze altijd kwijtraken - niet aan ’het daarvoor bedoelde haakje’ hangen. En even zonder de doucheregel: ’Niet douchen na 22 uur, want dan wil ik slapen.’

Rustgevend

Als ik eerlijk ben, kijk ik uit naar het moment waarop hij op vakantie gaat en ik het rijk voor mijzelf alleen heb. Dat ik kan doen waar ik zelf zin in heb, zonder dat hij commentaar levert of een ’betere’ optie heeft.

Dat ik bijvoorbeeld mijn sleutels op tafel kan laten liggen en de stofzuiger midden in de kamer kan laten staan, totdat ik zélf zin heb om hem weg te zetten. Je moet niet denken dat ik een sloddervos ben hoor, maar een week of twee zonder hem is gewoon zó rustgevend.

Avondklok

Toch zal het wel leeg voelen in huis als hij weg is. Ik denk dat, als het erop aankomt, ik hem ook best ga missen. Vooral wanneer ik alleen aan tafel zit te eten of ’s avonds alleen in bed lig. Maar verder kan ik wel een gat in de lucht springen bij het idee dat ik straks twee weken zonder mijn man ben.

Dan nodig ik mijn vriendinnen uit om lekker bij te kletsen met een goed glas wijn. Heerlijk! We kunnen dat úren volhouden en het wordt sowieso altijd veel later dan de ’avondklok’ van mijn man.

Caramel zeezout

Maar mijn eerste avond begin ik alleen, liggend op de bank met een flinke kop thee en een groot stuk karamel zeezout chocolade, en niet dat ene zuinige stukje pure cacao, dat hij me altijd toebedeelt.

Dan zet ik een echte vrouwenfilm op en ga ik na afloop heerlijk lang onder de warme douche staan, zonder me schuldig te voelen. Misschien ga ik zelfs wel in bad!

Snurken

En de volgende ochtend stap ik uitgeslapen uit mijn bed, omdat ik geen last heb gehad van een snurkende man naast me. Ik kan echt niet wachten totdat hij eindelijk op die motor stapt en de straat uit rijdt. In mijn hoofd ben ik stiekem al aan het aftellen.

Ik weet zeker dat deze twee weken mij ontzettend goed zullen doen en ik ga het er echt van nemen. Of ben ik een slechte echtgenote, dat ik zo naar het vertrek van mijn man uitkijk?”

