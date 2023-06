De Stiefmoeder: ’Ik barst in tranen uit’

Vrijdag

Met tegenzin eet ik de rest van mijn bord leeg. Het smaakt nergens meer naar. Voor ik het weet, staat er een ober voor mijn neus. Ik mag dan geïrriteerd zijn, dat hij knap is, ontgaat me niet. Een jaar of dertig, lang, gespierd en met prachtig blauwe ogen. ’Heeft het gesmaakt?’ Nadat ik afwezig heb gemompeld dat het heerlijk was, pakt hij de borden van tafel. Met een lichte aarzeling in zijn stem vraagt hij of ik klaar ben voor het dessert of liever even wil wachten. Ik kan wel wat zoetigheid gebruiken en moet toch wachten op de taxi. ’Kom maar door hoor!’ reageer ik daarom uitdagend. Mijn onverwachte felheid doet zijn ogen oplichten.

Even later ruik ik een bekende geur. Mijn hemel, het zal toch niet… Verschrikt draai ik me om. Precies waarvoor ik bang was. Met een brede glimlach op zijn gezicht en in zijn handen twee desserts, één voorzien van een vuurfonteintje, komt dezelfde ober op me afgelopen. Ik bedank hem en schuif ongemakkelijk heen en weer op mijn stoel. En dan, terwijl alle ogen in het restaurant op mij zijn gericht en ik doodstil toekijk hoe de fontein leeg raakt, barst ik in tranen uit. Ik bijt mijn tanden op elkaar om de schade te beperken, maar veel zin heeft het niet. Wat een kutverjaardag.

Wat iedereen denkt, maakt me weinig meer uit. Tussen mijn tranen door schrok ik eerst mijn dessert en dan dat van Leroy naar binnen. ’Is alles oké?’ Ik voel een warme hand op mijn schouder en draai me om. Weer dezelfde ober. Hij kijkt me bezorgd aan. ’Prima, hoor. Mag ik de rekening?’ Die zal Leroy wel zijn vergeten. En inderdaad: even later houd ik mijn pinpas tegen de machine en reken ik af. Zo, eens kijken waar die taxi blijft.

De taxi die Leroy zou hebben gebeld komt niet opdagen en vanwege een festival in combinatie met een onverwachte hoosbui zijn de Ubers ook niet aan te slepen. Net als ik op het punt sta om dan maar naar huis te gaan lopen, stopt er recht voor mij een auto grote, zwarte auto. Argwanend kijk ik naar binnen, recht in een paar felblauwe ogen die ik direct herken. ’Kom, stap in. Je wordt zeiknat. Ik breng je wel thuis.’

Even twijfel ik, maar dan trek ik toch het portier open. Wat kan er nou misgaan?

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.