Praat mee: Is het verhogen van boetes nog uit te leggen met de huidige inflatie?

Sinds begin deze maand zijn de verkeersboetes in Nederland een stuk duurder dan voorheen. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast, maar door de inflatie valt de verhoging dit jaar aanzienlijk hoger uit dan in eerdere jaren het geval was. Zo stijgt de boete voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden van 350 naar 380 euro en gaat de boete voor rechts inhalen van 250 naar 280 euro.

Kritiek

Op social media wordt veel kritiek geleverd op de verhoging. Mensen geven aan zich zorgen te maken of zij een boete nog wel kunnen betalen als zij onverhoopt een verkeersovertreding begaan. Zo schrijft iemand op Twitter: „Nog even en je belandt meteen in de schuldsanering als je je een keer vergist of even niet oplet.”

Ook in de Tweede Kamer werden kritische vragen over de verhogingen gesteld. Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Songül Mutluer (PvdA) dienden zelfs, tevergeefs, een motie in om de stijging van de verkeersboetes van tafel te vegen.

Ontmoedigen

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid gaf afgelopen september in haar antwoord op de kamervragen aan zich bewust te zijn van de uitzonderlijke inflatie. Ook begreep zij dat de gevolgen hiervan voor veel Nederlanders erg groot zijn.

Toch hield Yesilgöz vast aan de stijgingen. Volgens haar zou een milder boetebeleid onveilig rijgedrag minder ontmoedigen, stelt de Telegraaf.

