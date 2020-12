Daghoroscoop 16 december

VANDAAG JARIG

Houd er rekening mee dat uw huidige partner komend jaar wispelturig kan zijn. Hij of zij zal dikwijls met nieuwe vrienden en kennissen op de proppen komen. Kinderen gaan echter een heel stabiel jaar tegemoet en een huwelijk van één van hen is niet uitgesloten. Geld kan een grote rol gaan spelen.

RAM

Spontane reisplannen kunnen moeilijk te verwezenlijken zijn en wat u reserveert moet u double checken. Houd rekening met weersomstandigheden die ver van ideaal zijn en overboekingen. Een ontmoeting kan een leuk vervolg krijgen.

STIER

Hard werken is het beste wat u vandaag kunt doen. Leg de nadruk op efficiëntie. Uw organisatievermogen kan een voorbeeld voor anderen zijn. Breng in uw relatie wat meer tolerantie op. Met boze woorden komt u geen spat verder.

TWEELINGEN

Doe geen openbare aankondiging; het moment is verre van ideaal. Onderhandelingen kunnen in het slop geraken terwijl er nauwelijks sprake is van problemen. Bedenk een alternatief voor iets waar u geen zin in hebt.

KREEFT

U kunt minder energiek zijn dan gewoonlijk, maar laat dat geen reden zijn extra koffie, snoepgoed of sigaretten te nemen. Toon u bereid om, waar nodig, bij te springen. Houd rekening met mechanische problemen.

LEEUW

Op het drukste moment van het jaar kunnen complicaties het leven nog ingewikkelder maken. Plannen kunnen de mist ingaan, winterse buien kunnen wegen blokkeren, treinen vertraging oplopen. Geef niet te veel geld uit.

MAAGD

Hoewel uw gezin u na aan het hart ligt kan uw carrière nu belangrijker zijn. U kunt een unieke kans krijgen uw speciale talent te tonen en door een kleine crisis nog een extra mogelijkheid om uw ster te laten stralen.

WEEGSCHAAL

Wees voorzichtig in elke vorm van communicatie. Geen goed moment om een nieuwe computer, tv o.i.d. aan te schaffen. Problemen lossen zichzelf waarschijnlijk op. Loop in een relatie op uw tenen dan loopt de dag goed af.

SCHORPIOEN

Zorg tijdens onderhandelingen dat u krijgt wat u toekomt en trek een poker face. Laat u niet in de kaart kijken door ongeduld te tonen. Iemand van het andere geslacht die u vriendelijk bejegent kan bijbedoelingen hebben.

BOOGSCHUTTER

Omdat u bepaalde zaken op uw eigen manier wilt aanpakken kunt u in aanvaring komen met een partner of collega. Bovendien kunt u met een communicatief of transportprobleem te maken krijgen. Overleg met gedupeerden.

STEENBOK

Begin met een fitnessprogramma. Een dagelijkse wandeling komt uw gezondheid al ten goede als u zittend werk doet. Wees extra voorzichtig op de werkvloer; haast of verstrooidheid zorgt voor brokken. Begin nu niets nieuws.

WATERMAN

Houd rekening met oponthoud; bedenk een compromis als iets misloopt. Dit is typisch een dag om zaken af te ronden en dus niet om iets nieuws te beginnen. Vrienden zullen te hulp schieten als u een gunst of advies nodig hebt.

VISSEN

Complicaties kunnen overwerken nodig maken. Technische problemen belemmeren bijv. een deadline of uw computer vertoont kuren. Verzend geen waardepapieren per post. Slaap nog een nachtje over een te nemen besluit.