’Wij voeden ons kind op hoe wij dat willen!’

Jaxx is met 26 weken en 4 dagen te vroeg geboren en ligt daarom nog voor lange tijd in het ziekenhuis. Om dichterbij hem te kunnen zijn, hebben Romy en Emre een kamer in het Ronald McDonald Huis toegewezen gekregen. Het jonge stel moet halsoverkop zo veel mogelijk spullen meenemen, omdat ze niet weten tot wanneer ze blijven.

Ronald McDonald Huis

Het plotselinge vertrek naar het Ronald McDonald Huis heeft ook alles te maken met de slechte sfeer in Romy’s ouderlijk huis. Er zijn te vaak spanningen tussen Emre en Kim, de moeder van Romy. Kim: „Emre is hier niet op zijn plek. Dat liet hij de afgelopen tijd ook goed merken. Hij helpt in huis nergens aan mee en laat alles aan ons over.”

Emre vindt het vooral lastig dat hij het gevoel heeft dat hij zijn kind niet kan opvoeden op zijn eigen manier. „In ieder huis gelden andere regels. Ik wil mijn kind gewoon op mijn eigen manier kunnen opvoeden. Zonder de bemoeienis van anderen.” De ruzie tussen Emre en Kim escaleerde tijdens de verhuizing zo erg, dat hij het contact met zijn schoonmoeder verbrak en haar blokkeerde op WhatsApp. „We zijn net op tijd vertrokken.”

