Last van migraine? Dit is wat je moet weten!

Wat is het verschil tussen hoofdpijn en migraine?

Men associeert migraine vaak met hoofdpijnaanvallen, maar volgens neuroloog Terwindt is het veel meer dan hoofdpijn alleen. „Hoofdpijn is een onaangename pijn in het hoofd, maar migraine is echt een hersenziekte.”

Gewone hoofdpijn is vervelend, maar je kunt meestal nog wel functioneren. Tijdens een migraineaanval is het vaak onmogelijk om door te gaan met je dagelijks leven. Dit komt mede door het brede scala aan klachten. „Veel migrainepatiënten voelen zich al anders voordat de hoofdpijn begint; ze gaan gapen, zijn moe of gestrest en krijgen trek in bepaald eten. Daarna volgt een heel ernstig bonkende hoofdpijn die in veel gevallen aan één kant van het hoofd zit. Vaak is er sprake van misselijkheid, waardoor mensen soms moeten overgeven. Ook kun je op zo’n moment last hebben van hevige overgevoeligheid voor licht en geluid.”

Wat houdt migraine met aura precies in?

Ongeveer 30 procent van de migrainepatiënten heeft aura verschijnselen voordat de hoofdpijn doorkomt. Terwindt: „Het begint met het zien van sterretjes, vlekken, lichtflitsen of zigzaggende lijnen die het gezichtsveld verstoren. Soms voelen mensen tintelingen of gevoelloosheid in bijvoorbeeld de handen of armen. Een ander auraverschijnsel is dat mensen tijdelijk moeite hebben met spreken of niet op de juiste woorden kunnen komen. Dat laatste komt minder vaak voor. Het overgrote deel ervaart vooral problemen met het zicht.”

„Een aura ontwikkelt zich geleidelijk en breidt zich steeds meer uit in een periode van vijf minuten tot een uur. Wanneer migrainepatiënten sterretjes beginnen te zien, weten ze eigenlijk al dat ze direct naar huis moeten, omdat een enorme hoofdpijn zal volgen. Op latere leeftijd zie je soms dat de aura blijft, maar de bonkende hoofdpijn verdwijnt. We weten niet precies waardoor dit komt, maar de migraine is dan alleen nog maar aan de aura te herkennen.”

Waardoor ontstaat migraine?

„Tijdens de aurafase is er een spontane elektrische activiteit van de achterste gebieden in het hoofd te zien, waarna de zenuwcellen even uitgedoofd zijn. Dit gaat als een soort golf van achteren naar voren. Tijdens de hoofdpijnfase raakt de vijfde hersenzenuw actief die in de basis van de hersenen zit en uitlopers heeft naar de hersenvliezen aan de buitenkant van de hersenen. Er komt hierbij ook het eiwit CGRP vrij. Hierdoor ontstaat uiteindelijk de enorme hoofdpijn”, aldus Terwindt.

Wat zijn de triggers van migraine?

Terwindt: „De beeldvorming rond migraine is altijd dat het psychisch is of met stress te maken heeft, maar dat is niet waar. Het is een serieuze hersenziekte. Het is bewezen dat migraine voor een groot deel erfelijk bepaald is. Als je migraine hebt, is de kans groot dat je dochter of zoon het ook zal krijgen.”

„Bij migrainepatiënten is er sprake van een verlaagde drempel voor het krijgen van een aanval. Hiernaast is ook bekend dat de gevoeligheid voor prikkels door bepaalde omstandigheden tijdelijk kunnen veranderen, maar deze omstandigheden zijn voor iedereen anders. Veel van onze patiënten hebben bijvoorbeeld het idee dat rode wijn het kan uitlokken. Toch is dat niet altijd het geval, waarschijnlijk spelen voor deze patiënten ook andere factoren mee.”

Maar wat lokt een aanval dan wel uit? „Patiënten en artsen zijn hier constant naar op zoek, maar het blijft lastig, omdat de aanval meestal al is begonnen voordat mensen het doorhebben. Mensen denken dat vermoeidheid, stress of het eten van bepaald voedsel een aanval uitlokt, maar de voorfase van de aanval is dan vaak al aangebroken. Deze gevoelens zijn dus juist het gevolg van een aanval. Iets wat wel heel duidelijk naar voren komt, is dat hormonale schommelingen een grote invloed kunnen hebben. Waarschijnlijk is dit ook de reden dat migraine drie keer meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwelijke patiënten voelen een aanval vaak opkomen rondom de menstruatie en we zien ook dat vrouwen er weer meer last van krijgen als ze in de menopauze komen”, vertelt Terwindt.

Hoe kun je migraine behandelen?

Veel patiënten nemen paracetamol of ibuprofen bij een aanval, maar meestal is dat niet voldoende. Terwindt: „Wij schrijven dan triptanen voor. Deze medicijnen slik je meteen als een aanval begint. Meestal werken ze binnen twee uur. Slaat de medicatie bij jou niet aan? Neem dan contact op met je huisarts. Er zijn namelijk veel verschillende triptanen. Wellicht dat een andere variant bij jou wel zal werken. Er zijn ook preventieve middelen voor mensen met meerdere aanvallen per maand. Voor deze patiënten werken bloeddrukverlagers en middelen tegen epilepsie goed. Wanneer dit allemaal niet aanslaat zijn er ook nieuwe middelen die zich richten op het eiwit CGRP.”