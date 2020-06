Daghoroscoop 24 juni

VANDAAG JARIG

Het ziet er naar uit dat komend jaar redelijk sociaal wordt. U zult waarschijnlijk veel mensen ontmoeten en samenwerken met mensen met uiteenlopende achtergronden. Uw gezondheid kan meer aandacht vragen dan anders; uw welzijn is fragiel sinds een jaar of twee en dat blijft dit jaar zo.

RAM

Uw ernst is een belangrijk ingrediënt voor succes. Thuis of met uw werk kunt u een opmerkelijke winst boeken. Er kan u bovendien iets prettigs te wachten staan waar u al een tijdje naar uitkijkt. Geldzorgen nemen af als u iets verkoopt.

STIER

Houd de oren wijd open als u getuige bent van gesprekken. Geef belangrijke informatie niet te vroeg vrij, hoe verleidelijk dat ook kan zijn. Heb vertrouwen in uw vermogen mensen tot elkaar te brengen en te enthousiasmeren.

TWEELINGEN

Stel noodzakelijke reparaties aan uw huis of vervoermiddel niet langer uit. Elke verbetering drijft de waarde op en komt de kwaliteit van uw leven ten goede. U hoeft niet alles tegelijk te laten doen als u dat financieel niet uitkomt.

KREEFT

Wilskracht en initiatief geven u een serieuze uitstraling. Zorg dat u efficiënt communiceert dan accepteren anderen u zonder moeite als hun leider. Privéplannen kunnen nu worden uitgevoerd. U kunt contacten leggen die zullen gedijen.

LEEUW

Ga doelgericht te werk als u uw kans op succes wilt optimaliseren. Een verandering in uw werksituatie kan u in aanraking brengen met nieuwe mensen. Geld zal geen probleem zijn. Pas u aan en heb vertrouwen in de toekomst.

MAAGD

Doe wat u zich hebt voorgenomen; belangrijke mensen zullen graag hun tijd met u doorbrengen. Kleedt u goed en gedraag u als een professional. Mensen zullen niet alleen onder de indruk zijn maar zullen u ook blindelings volgen.

WEEGSCHAAL

Een prima dag om uw carrière een stootje in de goede richting te geven. Ga serieus te werk. Spontane inspiratie kan u een totaal nieuwe richting op drijven of u in staat stellen een uitvinding te doen. Luister naar uw intuïtie.

SCHORPIOEN

Door een advies van een zakenpartner kunt u in een merkwaardige situatie terechtkomen. Niets is zoals het lijkt en u kunt met een ultimatum te maken krijgen. Word niet somber van negatieve berichten. U kunt scoren.

BOOGSCHUTTER

Een belangrijke dag voor uw carrière; uw doelgerichtheid maakt het onnodig om gunsten te vragen. U zult op het juiste moment op de juiste plaats zijn als u uw intuïtie volgt. Laat zien dat u over wilskracht beschikt.

STEENBOK

Onderzoek elke kans die het leven u biedt. Uw geliefde kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van uw dromen. Als u met beide benen op de grond blijft kan elke wens in vervulling gaan. Geniet van ieder moment.

WATERMAN

U weet precies wat u wilt maar succes is afhankelijk van de vraag of u met anderen kunt samenwerken. Misschien begint u met uw partner een bedrijf aan huis. U hebt er nu de wilskracht voor en bent in staat triomf te boeken.

VISSEN

Door doelbewust te kiezen kunt u scoren. Het enige wat u nog nodig hebt is een partner die u aanvoelt. Alles wordt mogelijk als u diegene hebt gevonden en ideeën kunt omzetten in realiteit. Laat zien dat u efficiënt en sterk bent.