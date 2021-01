Melanie (44) haalde ruim 44.000 euro op voor Diergaarde Blijdorp

Grap

„Blijdorp plaatste het zorgwekkende bericht dat de coronacrisis er weleens ervoor zou kunnen zorgen dat de dierentuin een aantal dieren moest gaan afstoten, omdat er zonder bezoekers te weinig geld is om ze allemaal te verzorgen. Daarom ontstond zo rond de feestdagen het idee om een doneeractie te starten.

Meer als grap, omdat wij wilden checken of niet alleen bekende Nederlanders zoiets op touw kunnen zetten, maar ook gewone mensen. Mijn dochter Danique (18) zei toen: ’Dat zouden wij ook eens moeten proberen, als gewone burgers.’ Ook wilden wij als Rotterdammers gewoon eens opstaan voor elkaar.’’

Doneeractie op Facebook

Het gezin – Melanie en haar man Nico (46) en hun drie dochters, Danique (18), Erin (13) en Yade (6) – heeft een bijzondere band met Diergaarde Blijdorp. Melanie: „Ik kom er al sinds ik een klein meisje ben. Als je niet naar Blijdorp gaat, mis je een stukje opvoeding. Dat is altijd het grapje dat hier wordt gemaakt. Ook zijn mijn dochters alle drie dierenliefhebbers. We komen er allemaal heel graag en dragen de dieren en werknemers een warm hart toe.

Omdat alle beetjes helpen, probeerden we een actie te starten door een bericht op Facebook te plaatsen en te delen. In het begin dachten we dat we blij mochten zijn met vijf- of zesduizend euro. De volgende dag werden we wakker van onze dochter die riep: ’Mam, heb je al gekeken naar de doneeractie?’ De teller stond al ver over de 10.000 euro! Ik dacht: Nee joh, doe normaal! Binnen 24 uur hadden we bijna 15.000 euro opgehaald. Het was bizar en heel onwerkelijk voor ons.’’

Reacties

Het streefbedrag veranderden we in 30.000 euro. „Mijn man zei gekscherend dat we dat wel konden halen. Ik dacht: ‘jij bent niet goed!’ Maar na drie dagen was het al binnen. Vanuit het hele land stroomden de reacties binnen, iedereen was enthousiast dat er geld werd opgehaald voor de dierentuin. Waarom het zo’n succes is geworden, weet ik ook niet. Misschien is het de gunfactor?’’

De eerste 30.000 euro is met een symbolische overdracht al overgemaakt naar de dierentuin. „Zij vonden het echt geweldig. Als bedankje hadden ze speciaal voor ons de poorten even opengedaan en mochten we als enigen een rondje maken door de verlaten dierentuin.’’

Reactie Blijdorp

Erik Zevenbergen, directeur van Diergaarde Blijdorp, noemt de steun voor de dierentuin hartverwarmend. Het geld dat is opgehaald door onder anderen Melanie en haar gezin zal onder meer worden gebruikt voor voeding voor de dieren, onderhoud van de verblijven, dierenwelzijn en verzorging.

Want ondanks dat de dierentuin is gesloten, gaan de kosten van de verzorging van de dieren gewoon door. De totale exploitatiekosten bedragen ongeveer 1.5 miljoen euro per maand. Iedere bijdrage, groot of klein, wordt daarom enorm gewaardeerd door de dierentuin.

De familie houdt de doneeractie open zolang men blijft storten en er zijn ook nog andere initiatieven waarmee Diergaarde Blijdorp wordt gesteund. Het gezin kijkt er ontzettend naar uit om hun favoriete dierentuin weer te bezoeken zodra dat mogelijk is. „Ik hoop dat we er met zijn allen voor hebben kunnen zorgen dat Blijdorp blijft zoals het nu is.’’