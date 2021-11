Mariëlle deed mee aan Black Friday in Amerika: ’Het is een verloren zaak’

Grote kans dat je dacht dat de alinea hiervoor over een wild dier ging dat zojuist bovenop z’n prooi is gesprongen. Begrijpelijk, want daarvan heeft de scene die zich twaalf jaar geleden voor mijn neus afspeelde en niet zou misstaan als special op Animal Planet, misschien nog wel het meest weg. Ik woonde destijds in Amerika, waar ik na mijn middelbare school een periode als au pair werkte. Mijn hostmoeder vond dat als ik iets typisch Amerikaans wilde meemaken, ik met haar moest gaan winkelen tijdens Black Friday. Ik had er nog nooit van gehoord, maar waarom ook niet. Hoe erg kan shoppen zijn?

Amerikaanse Amerikaan

Zo erg dus. Met gefronste wenkbrauwen kijk ik naar de vrouw. Ze is inmiddels op de doos met daarin de zojuist buitgemaakte trampoline gaan zitten alsof het een soort paard is. Triomfantelijk haalt ze haar telefoon uit haar jaszak: ‘Lieverd, ik heb ‘m!’ Nog geen minuut later komt haar man braaf opdraven. Hij is denk ik de meest Amerikaanse Amerikaan die ik ooit heb gezien; witte, te strak gestrikte New Balance sneakers en een lichte spijkerbroek opgetrokken tot nog net niet onder z’n oksels. Zijn polo heeft ie rommelig tussen zijn broeksband gestopt en om zijn nek hangt een flashy zonnebril - zo’n typisch wielrenmontuurtje. Op zijn hoofd prijkt een blauw Florida Gators-petje. Bij de aanblik van zijn vrouw verschijnt er een grote lach op zijn gezicht: ‘Goed gedaan, schatje!’ Zweetdruppeltjes van opwinding parelen langs zijn slapen naar zijn rood geworden hals.

Ik sta geamuseerd - en gechoqueerd - naar het tafereel te kijken als mijn hostmoeder verwoed op m’n schouder tikt. Oh, shit. Dat is waar ook. Ik kwam hier voor dezelfde trampoline! Pech. Mooi niet dat ik met deze vrouw en haar ultra-Amerikaanse ‘hubby’ in discussie ga. Ze zien eruit alsof ze bereid zijn een moord te plegen voor hun vangst en dat is een korting van 100 dollar me niet waard. Gelukkig ziet mijn hostmoeder ook in dat het een verloren zaak is. Maar de trampoline opgeven? No way! We zetten snel koers richting een ander filiaal en maken een tussenstop om de minivan te ontdoen van alle al ingeslagen ‘koopjes’, zodat er plek is voor meer.

Korting

Aangekomen bij het andere filiaal staan we eerst een halfuur in de rij, maar blijkt eenmaal binnen dat de trampolines hier niet in trek zijn. Ik pak er netjes één van de stapel, want dat is de regel: één per persoon. Daar is mijn shopmaatje het niet mee eens. Ik word naar buiten gestuurd voor een tweede karretje - en sta dus weer een tijd in de rij - zodat we dubbel kunnen profiteren van de actie. Waarom? Joost mag het weten. Geen idee wat er uiteindelijk met die tweede is gebeurd, maar grote kans dat ie ergens in een hoekje staat te verroesten. Zo’n twaalf uur nadat we begonnen met shoppen, zijn we weer thuis en evalueer ik de nacht. Lange rijen, opgefokte shoppers, paniekerige medewerkers en vooral een hele hoop zooi waar waarschijnlijk nooit meer iemand naar omkijkt. Maar vermakelijk was het wel.

Inmiddels is Black Friday ook in Nederland behoorlijk ingeburgerd. Waar ik eerst nog zei dat ik écht niet van plan was mee te doen aan zoiets idioots en dat de ‘kortingen’ in negen van de tien gevallen helemaal nergens op sloegen, betrap ik mezelf er deze week toch op dat ik er steeds weer in tuin. Vannacht lag ik tot twee uur te scrollen door online webshops die me probeerden te verleiden met pop ups. 60% korting hier, tot wel 80% daar… ik heb me weten in te houden, maar weet niet hoe lang ik dat nog kan. Want stel nou dat ik over twee maanden wél een nieuwe broek nodig heb… dan is het toch zonde dat ik ‘m niet met korting heb gekocht? Of ik het nou wil of niet, langzaam maar zeker word ik toch meegesleept in de gekte. Als je dus volgend jaar iemand - blond, metertje of 1,65 - zich ziet vastklampen aan een koopje, dan weet je in ieder geval waar ik die tactiek vandaan heb.