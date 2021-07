Voor de belagers van Frédérique past een strafkamp in Siberië, minstens

„Ik reed vanmorgen in alle vroegte door Amsterdam en zag daar regenboogvlaggen van de gemeente wapperen. Erboven de tekst: 'Jezelf zijn'. Twee simpele woorden, de basis van het leven misschien wel, maar gisteren weer even genadeloos door een stel kinderen nota bene van iedere waarde ontdaan. Het zoveelste incident. Wanneer stopt dit nou eens?

Strafkamp

Je zal maar 'een jaar of 14 oud' zijn en dan een leeftijdsgenoot volledig in elkaar slaan omdat je geen antwoord krijgt op de vraag of iemand een jongen of een meisje is. Dan ben je niet een beetje ontspoord of slecht opgevoed, dan ben je wat mij betreft 'pure evil'. Hier past geen weekje plantsoenen schoffelen, papier prikken of praten met een psycholoog, maar een strafkamp in Siberië, minstens.

Kanttekening

De verontwaardiging is groot. We huilen massaal met Frédérique mee, maar toch weet onder die collectieve afkeer steeds weer die rottigheid te ontspruiten. Waar gaat dat dan fout? Nou, wat te denken van bij teksten als 'Ik heb niets tegen homo's, maar…'. Van tolerantie, laat staan acceptatie is geen enkele sprake als je er voortdurend een kanttekening bij plaatst. Jouw kanttekening. Het mag allemaal wel, als ze maar niet gaan zoenen in jouw blikveld. Als ze maar normaal doen. Als ze jou er maar niet mee lastig vallen.

Twee soorten

Ik hoor het zo vaak. Veel te vaak. Dit geluid is zo geaccepteerd, net als het aanhoudende gemopper over de gaypride. Het is een poppenkast, een leernichtenfeest. Moet dat nou, naakt op zo'n boot? Laat ze liever normaal doen – alleen dan wel graag volgens het normaal van de kortzichtigste mensen van ons land. Mensen die het ook maar onzin vinden als je je niet kunt vinden in de definitie jongen of meisje. 'Er zijn maar twee soorten op deze wereld.'

Kastdeuren dicht

Frédérique maakt geen keuze en hoeft ook niet te kiezen. Haar voet bij stuk resulteerde in een gebroken neus en kaak, de prijs die je moet betalen als je jezelf durft te zijn. Gisteren zijn er zonder twijfel geluidloos weer talloze kastdeuren dichtgegaan. Tieners die zich maar weer, geschrokken van dit afschuwelijke verhaal, conformeren aan wat veilig is. Jezelf dus niet zijn, in veel gevallen.

Onkruid

Het interesseert me niet dat het hier een stel pubers betreft dat uit de bocht is gevlogen. Dat met de zachte hand proberen de boel glad te strijken, moet maar eens afgelopen zijn. Als je al tot zoiets in staat bent op zo'n jonge leeftijd, ga je de maatschappij zeer waarschijnlijk alleen maar meer ellende opleveren. Waarom zouden we zulk onkruid laten woekeren? Verdelg het!

Kant kiezen

Ze verdrukken de mooiste bloemen, zoals Frédérique; een kind dat wel het lef heeft zichzelf te zijn. En wij laten het gebeuren als we niet keihard een kant kiezen en ingrijpen. Voor mensen als Frédérique moeten regenboogvlaggen blijven wapperen, moeten we verkleed op bootjes onze vrijheid blijven vieren en zonder kanttekeningen blijven ingaan tegen bekrompen geesten. We zijn het dit bijzondere kind meer dan verplicht.”