Daghoroscoop 23 september - Houd ogen en oren wijd open, Stier!

VANDAAG JARIG

In jouw werk kun je dit jaar succesvol en actief zijn. Er zal veel van je worden geëist maar de beloning zal navenant zijn. Ook vanuit de familie kan veelvuldig een beroep op je worden gedaan waarbij de zorg voor een ouder of ouders een grote rol kan spelen. Zie veranderingen als een uitdaging.

RAM

Let niet alleen op zekerheden als jij jouw leven een andere richting wilt geven. Je haalt ook voldoening uit hulp aan minderbedeelden. Je kunt op een kruispunt staan en voor een moeilijke keus. Privé moet je de vrede zien te bewaren.

STIER

Houd ogen en oren wijd open dan kun je de best denkbare deals sluiten. Stuur jouw cv rond als je van baan wilt veranderen. Jouw kansen zijn glansrijk maar een goede timing is essentieel. Weet wanneer je moet spreken en zwijgen.

TWEELINGEN

Jouw huidige levensfase biedt grote kansen. Overdrijf jouw importantie niet al stijg je snel op de maatschappelijke ladder. De mate waarin jij jezelf onder controle hebt toont jouw volwassenheid.

KREEFT

Als je goed bent in hetgeen dat jij doet kun je overwegen jouw vaardigheden op anderen over te brengen of met een hobby geld te gaan verdienen. Er kan een nieuwe romance in de pijplijn zitten. Gehuwden kunnen de relatievlam zien aanwakkeren.

LEEUW

Maak geen ruzie. Managers kunnen met succes veranderingen doorvoeren of een zakelijk plan in gang zetten. Belastingzaken kunnen voorrang eisen. Concentreer je tijdens gesprekken; misverstanden liggen op de loer.

MAAGD

Test jouw geluk en koop een lot, maar begin niet aan risicovolle investeringen. Vertrouw op jouw intuïtie als je tobt met een speciale techniek of nieuw materiaal. Je loopt kans op een blessure bij sporten, maar ga wel naar buiten.

WEEGSCHAAL

Zet belangrijke zaken op papier; verbale toezeggingen kunnen worden vergeten. Bewaar aankoopbonnen en rekeningen. Aanvaard de hulp van familie bij een huiselijk project. Een ontmoeting kan een oude vriendschap laten herleven.

SCHORPIOEN

Je kunt nu aan een nieuwe levensfase beginnen. Jouw ster kan de komende vier weken stralen. Je komt in allerlei opzichten aan jouw trekken en kunt de koers bepalen voor het komende jaar. Je zult meer met jezelf bezig zijn dan anders.

BOOGSCHUTTER

Een brainstorm levert goede ideeën op en zuivert de lucht als er spanningen zijn. Kom er meteen mee voor de draad als je iets wilt weten. Een meevaller kan jouw deel worden. Span je in om jouw omgeving schoner te maken.

STEENBOK

Een vriend of medewerker kan het contact herstellen met iemand van vroeger. Je zult ontdekken dat je veel gemeen hebt en dat je elkaar niet nog eens los wilt laten. Laat je zakelijk niet in het nauw drijven; blijf onafhankelijk en vrij.

WATERMAN

Let op jouw uitgaven en koop vooral geen spullen die je eigenlijk niet nodig hebt. Een ontmoeting kan je de weg wijzen naar een andere baan. Geniet van elk moment als je met vakantie bent; ontspan, je verdient het.

VISSEN

Je kunt goede contacten leggen als je lid wordt van een beleggingsclub. Blijf wel op je hoede voor manipulaties en aanbevelingen. Doe zelf onderzoek en neem zelf beslissingen. Tijdens een samenzijn kunt je iets horen dat je niet bevalt.

