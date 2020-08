Zo maak je heerlijke gevulde meiraapjes

Ⓒ Getty Images

Toen VROUW’s Culi-expert Marjolein op zichzelf ging wonen, maakte ze zich er niet makkelijk vanaf in de keuken: „De eerste avond op mezelf, kookte ik uitgebreid: gehaktbal, gebakken aardappels, sperziebonen, salade. Alle avonden daarna draaide ik een blik soep open en at ik een pak koek leeg. Ik kook het liefst voor anderen. Maar goed dat ik niet single ben.” Een goed recept daarvoor is het recept van gevulde meiraapjes van Sam Loman uit zijn boek Happy Recipe.