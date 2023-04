Praat mee: Gaan mensen minder roken als sigaretten een donkere kleur krijgen?

De maatregel om sigaretten een donkere kleur te geven, is niet zomaar ontstaan. Door het uiterlijk van de sigaretten te veranderen, hoopt het RIVM de doelen van het Nationaal Preventieakkoord te halen: een rookvrije generatie in 2040. Dit betekent dat er in dat jaar niemand onder de achttien nog rookt, en maximaal vijf procent van de meerderjarigen.

Positief effect

Het uiterlijk van sigaretten zou de aantrekkingskracht van een sigaret beïnvloeden. Dit staat in het rapport van het RIVM over de opties om sigaretten minder aantrekkelijk en minder verslavend te maken. In het rapport staat ook dat vrouwen de lange, dunne sigaretten van nu zelfs ’stijlvol’ zouden vinden.

Witte producten worden vaak gezien als een veilig product. Donkere kleuren worden daarentegen geassocieerd met een sterke smaak en hogere schadelijkheid.

Langdurige rokers

In een artikel van het AD over deze maatregel vraagt hoogleraar Jacqueline Vink, gespecialiseerd in middelengebruik en verslaving, zich af of nicotineverslaafden zich door een kleurtje laten tegenhouden. „Dat zagen we ook bij de waarschuwingen en afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes: langdurige rokers letten daar niet op.”

