Zó blijf je fit als je thuis zit

Hardlopen

Het klinkt voor de hand liggend, maar het is wel één van de simpelste opties. Trek je hardloopschoenen aan en ga er op uit. Binnen een halfuur kun je alweer terug zijn en voel je je waarschijnlijk een heel stuk beter dan ervoor.

Online sportklassen

Helemaal niet je huis uit gaan en toch aan je beweging komen? Het kan met Fitchannel.com! VROUW en Fitchannel.com slaan de handen in één en geven jou een 30-minuten workout met Mark Tuitert cadeau! Via dit filmpje kun je een half uur lang genieten van de gratis workout.

Ja, dit betekent dat je de sportschool niet eens nodig hebt om te sporten! Daarbij biedt Fitchannel.com nog tientallen andere workouts aan en veel lekkere recepten. Ook is er een app waar je je resultaten kunt bijhouden, digitale begeleiding kan ontvangen en is er een community waar je altijd support aan kan vragen.

Buikspieroefeningen

Het enige wat je nodig hebt hiervoor is een yogamatje, of een andere zachte ondergrond, en je lichaam. En natuurlijk wat doorzettingsvermogen. Binnen een kwartiertje kun je al een heleboel verschillende buikspieroefeningen doen. Moet je even wachten op een e-mail reactie? Spring van je stoel en probeer een paar minuten de plank vol te houden. Zo zit je ook niet de hele tijd ongeduldig je e-mail te vernieuwen.

Dansen

Word je rusteloos van de hele dag stilzitten en wil je even iets leuks doen? Ga dansen! Zet je favoriete nummer op en gebruik je kamer als de dansvloer. Daarbij is dansen ook een goede manier om kinderen even hun energie kwijt te laten raken.

