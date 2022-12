Premium Het beste van De Telegraaf

Anne Hathaway: 'De deur ging dicht toen mijn moeder drie kinderen kreeg'

Door Marco Weijers

’Ik realiseer me dat de bewegingsvrijheid en de kansen die ik heb gehad en nog steeds krijg, te danken zijn aan vrouwen zoals zij.’ Ⓒ Anne Joyce/Focus Features

Haar filmrollen zijn met haar meegegroeid sinds Hollywoodster Anne Hathaway ruim twintig jaar geleden debuteerde als tienermeisje in The Princess Diaries en later furore maakte in The Devil Wears Prada. Inmiddels is de Oscarwinnares veertig en geeft zij in Armageddon Time gestalte aan de moeder van een tienerzoon. Maar niet zómaar een moeder, van niet zomaar een zoon.