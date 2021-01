Daghoroscoop 23 januari

VANDAAG JARIG

Probeer positief en constructief in het leven te staan. Daarbij is van groot belang: emotioneel evenwicht. Dat kan moeite kosten dit jaar omdat er geregeld sprake zal zijn van factoren die je balans kunnen verstoren. Maar doe je best. Vermijd zorgen en angst in het belang van je hart.

ZONDAG JARIG

Gezondheidsproblemen ontstaan niet zomaar. Vaak zijn ze het gevolg van eerdere symptomen die verwaarloosd zijn. Als kwalen je parten gaan spelen is het zinvol bij jezelf te rade te gaan of je eerder alert had moeten reageren. Ontzie je hart door stress te vermijden. Meditatie kan daarbij helpen.

RAM

Nieuwsgierigheid en de behoefte om in beweging te blijven kunnen je in allerlei richtingen te drijven, maar verspil je energie niet. Denk evenmin te veel na, want dan zadel je jezelf op met lastige vragen waarop je toch geen antwoord weet.

STIER

Het verlangen eropuit te trekken en geld uit te geven kan aantrekkelijk zijn en moeilijk te weerstaan. Verspil echter geen geld aan koopjes die je uiteindelijk niet zullen bevallen. Je weet inmiddels dat goedkoop, vaak duurkoop is.

TWEELINGEN

Wees je bewust van het feit dat je met evenveel gemak het foute soort mensen aantrekt als het goede. Ga lunchen met familie of een vriend. Een sprankelende sfeer en goed gezelschap verlicht de druk van de verplichtingen volgende week.

KREEFT

Neem rust na een actieve week; je hebt het verdiend. Laat je niet meetronen naar spannende avonturen; je bent beter af in je eigen gezelschap. Activiteiten buiten de deur zullen je dit weekend waarschijnlijk tegenvallen.

LEEUW

Alles wijst in de richting van een prettig weekend, met geestige gesprekken en warme gevoelens. Breng tijd door met vrienden die geen problemen hebben. Mensen houden van je, maar zijn geneigd hun hart bij je uit te storten.

MAAGD

Maak het leven niet ingewikkelder dan nodig is door op je ponteneur te staan of een afwijkende mening uit te dragen. Breng een bezoek aan je schoonouders, misschien kun je hen terzijde staan via je vele sociale contacten.

WEEGSCHAAL

Het kan de moeite waard zijn om extra inspanning in je werk te steken. Het is de truc om de juiste balans te vinden en je niet overdreven in te zetten voor iets waar je weinig voor terug krijgt. Werk slimmer, niet harder.

SCHORPIOEN

Van alle samenzweringen op het werk kun je af en toe wat paranoïde worden. Neem wat je hoort met de nodige korrels zout. Ga niet in op de toenadering van iemand die beter zou moeten weten. Volg je eigen route.

BOOGSCHUTTER

Je kunt veel opsteken door te luisteren naar anderen. Zelfs een afgeluisterd gesprek tijdens een diner of in een busstation kan belangrijke informatie opleveren. Een onthulling van je geliefde zal meer begrip opleveren.

STEENBOK

Je kunt er in de toekomst voordeel van hebben als je nu voor jezelf gezondheid voorzorgsmaatregelen treft. Houd jezelf warm om te voorkomen dat een verkoudheid tot iets ergers leidt. Bescherm je welzijn in nattigheid en kou.

WATERMAN

Je sociale en liefdeleven zouden plezierig moeten verlopen. Maak voldoende tijd vrij voor de mensen die je liefhebt. Huur een babysit als het alweer geruime tijd geleden is dat je samen een avond zonder kinderen hebt doorgebracht.

VISSEN

Reken op een weekend vol variatie. Benader moeilijkheden en vraagstukken op een volwassen manier. Sluit je zondag af voor de buitenwereld en duik de keuken in. Maak een stevige soep of ander winters gerecht voor het hele gezin.

