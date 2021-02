Optreden als ouder zich niet aan omgangsregeling houdt?

Volgens familierechter Cees van Leuven faalt het huidige systeem in het behandelen van een complexe scheiding en contactverlies tussen ouder en kind, aldus NU.nl. Er zijn nu meerdere instanties die aan de bel trekken en hier strengere maatregelen aan willen verbinden.

Sancties

Zo meldt NU.nl dat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming oppert een specialist in te zetten. Deze specialist zou ouders erop moeten wijzen zich te houden aan de omgangsregeling. Wanneer ze dit niet doen, kan het gevolg zijn dat ze het gezag over hun kinderen verliezen.

Als een ouder weigert mee te werken, moet er volgens Van Leuven harder worden ingegrepen. Binnen twee weken zou de politie moeten worden ingeschakeld. Als de ouder nogmaals weigert mee te werken, kan dit leiden tot boetes, dwangsommen of wordt de ouder zelfs tijdelijk uit het ouderlijk gezag gezet.

Redenen

Het lijkt vanzelfsprekend dat er maatregelen genomen worden tegen een ouder die zich niet aan de regels houdt. Wie de afspraken niet nakomt, zal op de blaren moeten zitten. Zeker als het tot een nare situatie leidt waarin het kind contact verliest met een ouder.

Echter, er zijn wellicht situaties te noemen waarin ouders het geoorloofd vinden de omgangsregeling niet na te komen. Wat als de ex-partner gewelddadig is? Of als er geen vertrouwensband is met de nieuwe liefde van de ex-partner? Of wat als hij of zij zich niet aan de coronamaatregelen houdt?

Bekijk ook: Corona stelt gescheiden ouders op de proef

Praat mee

Moeten er volgens jou sancties gaan gelden voor een ouder die zich niet aan de omgangsregeling houdt? Of is dit niet de taak van de overheid en moeten ouders er gezamenlijk uitkomen? Praat mee via onze Facebookpagina!