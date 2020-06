Ex-Utopiaan Alexandra (50) over De Bachelorette: Jordy is de perfecte schoonzoon

Alexandra met haar zoon Jordy.

In De Bachelorette gaan achttien vrijgezelle mannen met elkaar de strijd aan om het hart te veroveren van actrice en model Gaby Blaaser (34). Maar hoe is het om je zoon te zien strijden voor de liefde? We vroegen het aan ex-Utopiaan Alexandra Schmidt (50), de moeder van de charmante deelnemer Jordy Jahmal (25).