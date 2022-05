Moeten jouw kleuters ook helpen in het huishouden?

Zelfredzaamheid

Edsilia Rombley groeide op met het motto We don’t need nobody, vertelt ze in de nieuwste VROUW Glossy. Edsilia’s moeder leerde haar al jong om voor zichzelf te kunnen zorgen. Die zelfredzaamheid brengt Edsilia ook over op haar eigen dochters: „Ik vind het heel belangrijk dat mijn dochters hun eigen boontjes leren doppen. Mijn kinderen konden met vijf jaar al koken, bijvoorbeeld. Ze kunnen inmiddels alles zelf in huis. De oudste zet zo een pasta in elkaar voor Tjeerd (haar man, red.), als ik een avond niet thuis ben.”

Aansporen of vertroetelen?

Sommige ouders, waaronder Edsilia, vinden het dus belangrijk dat hun kinderen meehelpen in het huishouden. Zo hebben ze een helpende hand in huis. Bijvoorbeeld bij de was, het in- en uitruimen van de vaatwasser en het stofzuigen.

Andere ouders vinden dat kinderen ’gewoon’ kind moeten kunnen zijn op zo’n jonge leeftijd. Je kunt er als ouder ook de voorkeur aan geven kinderen te vertroetelen in de kleuterfase.

Niet opschieten

Misschien kun je als ouders wel een helpende hand gebruiken, maar vraag je er niet naar, omdat het huishouden anders niet opschiet of omdat je veel te bang bent dat er dingen kapot vallen. De helpende hand van een kind kan voelen als water naar de zee dragen. De ouders van collega M. zaten er bijvoorbeeld helemaal niet op te wachten dat zij in de keuken kwam tijdens het koken. „Dat vonden ze onhandig.” Andere ouders kunnen het naast onhandig misschien ook gevaarlijk vinden als hun kind in de keuken rondloopt. Een ongeluk met scherpe messen en vuur zit in een klein hoekje. Aan de andere kant zouden sommige kinderen misschien juist beter leren door fouten te maken.

Praat mee

