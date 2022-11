Kim (37) heeft diabetes: ’De arts zei dat ik de 34 jaar niet zou halen’

„Als klein meisje mankeerde ik nooit wat, maar na mijn zesde begon ik enorm te kwakkelen. Blaasontsteking, waterpokken, de griep: ik werd om de haverklap beroerd. Ook veranderde ik van een grote snoepkont in een kind dat nauwelijks at. Ik wilde alleen maar drinken, drinken, drinken. Het maakte niet uit of ik al met mijn hoofd onder de kraan hing; mijn dorst was niet te lessen.

Dorst

Mijn tante heeft zelf diabetes type 1 en sloeg hier meteen op aan. Ze zei dat we dit in de gaten moesten houden, maar mijn ouders wilden het nog even aankijken. Ze dachten dat het misschien een fase was. Pas toen we met z’n allen naar een bruiloft gingen, werd duidelijk dat ik niet alleen maar ’een beetje dorst’ had.

Het maakte niet uit of er bier, whisky of cola op tafel stond, ik griste alles weg en begon er stiekem van te drinken. Mijn moeder en tante hadden dit gelukkig snel door en hebben toen een vingerprik bij mij afgenomen. Mijn waardes waren levensbedreigend. Hierna zijn we direct naar het ziekenhuis vertrokken en ben ik in de medische molen terechtgekomen.

Ik leerde hoe ik insuline moest spuiten en mijn suikerwaardes kon checken. Gelukkig ging mij dat vanaf jonge leeftijd goed af. Ik was een serieuze meid die hier verantwoordelijk mee omging. Ik had altijd een dextrootje op zak en deed geen gekke dingen.

Tijdens de puberteit werd het iets lastiger om de juiste bloedglucosewaarden in te stellen vanwege alle hormoonschommelingen, maar verder ging ik bijna twintig jaar fluitend met de ziekte om. Ik kreeg mijn droombaan bij de politie, was altijd met sport en voeding bezig en viel regelmatig in voor collega’s die afwezig waren. Ik kon de hele wereld aan! Tot mijn 25ste, toen begon de ellende.

Complicaties

Uit het niets ontwikkelde ik enorme maagproblemen. Ik kon wekenlang niet naar de wc. Na lang onderzoek in het ziekenhuis werd er bij mij autonome neuropathie geconstateerd, wat inhoudt dat mijn autonome zenuwstelsel niet meer goed functioneert. Deze zenuwen gaan vooral naar de interne organen, waaronder de maag en darmen.

Mijn maag kreeg last van verlammingsverschijnselen en kon alleen nog maar maagzuur aanmaken. In totaal heb ik daarom drie jaar aan de sondevoeding gezeten. Gelukkig kan ik inmiddels weer kleine beetjes eten en drinken, maar ik zal nooit meer uitgebreid kunnen tafelen.

In dezelfde periode begonnen ook mijn andere complicaties. Ik kreeg veel pijn aan mijn pezen en mijn ogen begonnen te lekken. Diabetes kan namelijk ook de bloedvaten in de ogen beschadigen. Dit kan leiden tot lekkage van vocht, bloed, eiwitten en vetten in het netvlies. In totaal heb ik dertig injecties in mijn ogen gekregen en ben ik dertig keer gelaserd, maar het mocht niet baten. Met mijn linkeroog zie ik nog maar voor drie procent en met mijn rechteroog voor tien tot twintig procent.

Volhardend

Ik wist dat ik diabetes had en dat daarbij complicaties konden optreden, maar dit had ik nooit verwacht. Zeker niet op deze leeftijd. Ik kon een lange periode gewoon helemaal niks meer. Een arts heeft op een gegeven moment zelfs tegen mij gezegd dat ik de 34 jaar niet zou halen. Door mijn schouders eronder te zetten en mij mentaal hard te maken, heb ik het overleefd en ben ik nu ruim drie jaar stabiel. Waarschijnlijk had ik het niet overleefd als ik minder volhardend was geweest.

Veel mensen denken dat je met diabetes makkelijk honderd kunt worden, zolang je maar op je voeding let en op tijd je insuline spuit. Voor sommige mensen met diabetes zal het misschien zo makkelijk gaan, maar jammer genoeg geldt dit niet voor iedereen.

Aannames

Door deze aannames heb ik me lang enorm schuldig gevoeld. Ik voelde me een slechte diabeet. Ik had het gevoel dat ik verantwoordelijk was voor mijn eigen complicaties. Ik was bang dat mijn onregelmatige diensten bij de politie of avondjes uit de oorzaak waren. Gelukkig heeft een professor mij verteld dat mij niks te verwijten valt. Je krijgt diabetes of je krijgt het niet. Als ik de perfecte leefstijl had aangehouden, waren mijn complicaties waarschijnlijk drie jaar later opgetreden.

Sommige mensen met diabetes lopend fluitend rond en worden zonder moeite tachtig of negentig jaar, maar anderen krijgen nou eenmaal last van complicaties. Bij mij begonnen deze heel heftig en op jonge leeftijd, maar volgens artsen was dat gewoon pure pech.

Impact

Met mijn verhaal hoop ik te laten zien hoe groot de impact van de ziekte kan zijn. Mensen gaan ervanuit dat ik zelf deze situatie heb veroorzaakt door niet goed op mijn suiker te letten. Dat is totale onzin. Je kunt als diabeet gewoon pure pech hebben. Ben jij een diabeet en ga je nu precies door zo’n moeilijke periode heen? Weet dan dat het leven alle pijn en ellende echt waard is.

Ik heb me heel lang een vreselijk monster gevoeld. Op mijn dieptepunt zat ik aan de sondevoeding, had ik steunkousen en een lap op mijn oog. Voor mij hoefde het leven niet meer, maar ik heb het volgehouden en daar heb ik nog geen dag spijt van gehad.”

