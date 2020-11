’Niet vaccineren? Dan ook niet naar feest, werk en horeca’

Eerder deze week luisterde ik naar een radio-interview met Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Er werd hem een aantal vragen gesteld. Want het kán toch niet, zo snel een vaccin vinden? De Boer verzekerde dat er in de ontwikkeling en in de controle geen stap werd overgeslagen. Het idee dat het vaccin onveilig is noemde hij onjuist.

Groepsimmuniteit

Noem mij een schaap, maar ik geloofde hem direct. En ik geloof ook dat het vaccin er zo snel is, omdat het op de hele wereld stijf bovenaan de to-do list staat en geld even geen rol speelt. Er is argwaan. Toenemende argwaan. Angst voor bijwerkingen, vooral op de lange termijn. ’Want wat als mijn zoons op latere leeftijd door het vaccin onvruchtbaar raken?’, vroeg een luisteraar. De Boer stelde daarop dat er eigenlijk nooit effecten op de lange termijn zijn. Geen zorgen dus.

Het is belangrijk dat iedereen zich laat vaccineren. Want alleen dán bereik je die groepsimmuniteit en krijgen we het virus er echt onder. Recente cijfers maken duidelijk dat waar in juni nog 73% van de Nederlanders zich wilde laten vaccineren, dat percentage inmiddels is gezakt naar 60%. En dat baart mij niet alleen zorgen, het maakt mij ook boos. Denken we nou werkelijk dat farmaceuten de helft van de wereldbevolking willen uitroeien?

Vaccin

Als je je informatie haalt bij de mensen die er echt verstand van hebben en daarop - en dat is dus heel belangrijk - ook vertrouwt, zie ik geen enkele reden tot het weigeren van het vaccin. Ik mag het graag vergelijken met je auto voor reparatie wegbrengen. Als een monteur uitlegt wat er defect is en hoe dat verholpen kan worden, lach je hem ook niet vierkant uit omdat je van je opticien hebt gehoord dat het vervangen van de bougiekabels leidt tot versnelde corrosie van de bodemplaat. Dan vertrouw je de expert; bij je opticien klopt je wel weer aan als je een bril nodig hebt.

Vaccinweigeraars kun je niet dwingen zich toch te laten vaccineren. Diep in mijn hart vind ik dat je dat wél zou moeten kunnen doen (we hebben het hier immers over een bizarre pandemie), maar ik snap dat het wettelijk gezien niet kan. Toch vind ik niet dat daarmee de kous af is. Weigeraars maken een keuze waarmee ze de maatschappij met een risico opzadelen: hernieuwde uitbraken, onnodige doden, te voorkomen belasting van de zorg... Wie die keuze draagt, moet ook de gevolgen dragen.

Festival

Als je voor je verantwoordelijkheden wegloopt, puur op basis van niet wetenschappelijke informatie, onderbuikgevoelens en/of complete onzin, kun je niet met de mensen die hun verantwoordelijkheden wél nemen het leven weer oppakken. Je kunt dan niet naar een festival. Niet naar een concert. Niet naar school. Niet uit eten. Niet naar een bomvol voetbalstadion en als het aan mij ligt óók niet naar je werk (dus geen salaris, maar ook geen uitkering).

Wat mij betreft komt er een paspoort dat je moet laten zien als je in de rij staat om ergens binnen te komen. Dat ben je verplicht naar een ieder die snoeihard getroffen is door het virus. Verplicht aan de organisatoren van grote feesten. Aan eigenaars van restaurants. Aan mensen in de risicogroep en aan zorgmedewerkers. Wat we nu meemaken, willen we toch nooit meer?

Huisarts

Ik heb alle begrip voor twijfels en ik snap ook de angst voor het ’onbekende’ dat je krijgt ingespoten. Maar ga eens, als die angst bij jou overheerst, met je huisarts rond de tafel. Laat het je uitleggen. Zoek je informatie op plekken waar deskundigheid is. Laat je niet gek maken door complotwappies, horrorverhalen op YouTube of Facebook of waar dan ook. Pak je verantwoordelijkheid en werk mee om het leven zoals het was weer terug te krijgen. Laat je vaccineren.