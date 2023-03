56 procent van de VROUW-lezeressen split de rekening op een date

60% spaart om een buffertje te hebben voor onverwachte uitgaven, 12% spaart helemaal niets

Op de vraag of je weleens iets op afbetaling koopt, antwoordt 81%: nee, geld lenen kost geld en dat is het me niet waard. 2% geeft aan het niet meer te doen, omdat ze het te vaak hebben gedaan en daardoor de deurwaarder te vaak hebben gezien. 14% doet het heel soms en 3% doet het heel vaak. Handig toch als je die jurk nu nodig hebt?

56% besteedt een groot gedeelte van haar geld in de horeca

Het verschilt per maand, geeft 31% toe op de vraag: Hoeveel zet jij opzij? 49% spaart meer dan 10% van haar salaris. De overige 20% spaart minder dan 10% van haar salaris.

90% van de ondervraagde lezeressen heeft een eigen inkomen

4% huilt zodra het salaris binnenkomt, omdat het zo weinig is. 36% zet de helft van haar inkomen opzij. 37% spendeert het aan vaste lasten en rekeningen. Een kleine 6% rent meteen naar de stad om te shoppen en 17% gaat uitgebreid uit eten.

56% split de rekening op een date

Je hebt een romantische avond gepland maar bent blut, wat doe je? 17% bereidt thuis een heerlijk etentje voor haar lief. Gratis en voor niets picknichen voor de haard is toch net zo romantisch, zegt 32%. Wat ook niets kost is thuis blijven en een filmpje kijken.. en vrijen kost ook niets. 32% kiest voor die optie. De laatste 25% zegt de boel af.

35% houdt altijd een stukje maand over als het salaris op is. Zeker nu de energieprijzen door het dak gaan

Eten is het eerste waar 8% op zou bezuinigen, want dit doen ze toch al te veel. 40% zou op kleding bezuinigen. 22% blijft thuis en bezuinigt op uitjes. 20% gaat voor meer hoofdpijn en opent een fles wijn uit de supermarkt in plaats van een wijntje in een café. 10% bespaart op andere dingen, zoals boodschappen en cadeaus.

70% leent nooit geld! Ook niet van bekenden

Op de vraag of je weleens een bonnetje voor je partner verstopt antwoordt 3%: dagelijks. 81% heeft geen geheimen en verstopt nooit een bonnetje. 16% verstopt haar nieuwe aankopen weleens in de kast, omdat ze best een gat in hun hand hebben.

15% verkoopt weleens kleding of andere spullen om rekeningen te kunnen betalen

geld is voor 38% heel belangrijk. Ze willen wel een beetje prettig kunnen leven en genieten. 56% vindt het wel belangrijk om genoeg te hebben om alle rekeningen te kunnen betalen. 4% vind het niet interessant en kan ook heel goed met weinig toe. Een kleine 2% wil er gewoon niet mee bezig zijn. De mooiste dingen in het leven zijn gratis.

52% wil niet meer uren werken ondanks dat ze dan meer zou verdienen

60% zou direct naar de baas stappen en om opslag eisen als ze ontdekt dat een mannelijke collega meer verdient voor hetzelfde werk. 33% gelooft niet dat onderhandelen in salaris haar sterkste kant is en legt de schuld bij zichzelf. De overige 7% is diep verontwaardigd en gaat opzoek naar een andere baan.

