Daghoroscoop 16 november

VANDAAG JARIG

Feiten en cijfers zijn niets voor u. Uw gevoelsleven is belangrijker en gaat dieper dan bij welk type ook. Komend jaar zullen uw stemmingen en emoties nog intenser zijn dan anders en dat blijft ook in 2021 het geval. Het zal moeite kosten om in balans te blijven; u zult dat moeten leren.

ZONDAG JARIG

Omgaan met emoties is niet hetzelfde als ze onderdrukken, want dat gaat op de lange duur niet goed en zal schade toebrengen die u liever wilt voorkomen. Span u in om uw gevoelens te beheersen en in te zetten voor uw doelstellingen. Erover praten met bijv. een therapeut kan helpen.

RAM

Zoek verscheidenheid in zowel mensen als activiteiten. Ga nadat u de boodschappen hebt gedaan eens iets totaal anders doen; woon een seminar bij of workshop over een onderwerp dat u interesseert of ga naar een veiling o.i.d..

STIER

Probeer dit weekend iets leuks in te lassen, zoals een bezoek aan de schouwburg of museum. Het leven moet niet te veel routine worden. Neem het besluit beter samen te werken en laat uw inspanning anderen ten goede komen.

TWEELINGEN

Charme en doorzettingsvermogen zullen u helpen naar een hogere versnelling te schakelen. Verwarrende trends kunnen geduld vragen en energie vreten. Laat u niet kisten; u kunt volbrengen wat u zich voorneemt.

KREEFT

Een feestje moet misschien worden afgelast als iemand in het ziekenhuis belandt en u diegene liever terzijde staat dan gehoor te geven aan uw eigen wensen. Een dieet en meer fysieke beweging lost veel welzijnsproblemen op.

LEEUW

U kunt dit weekend geheel onverwacht afwijken van een gebaand pad. Vermijd riskant gedrag en haastige beslissingen. Bedenk een ongebruikelijk scenario als de normale routine u verveelt. Maak aan onenigheid meteen een eind.

MAAGD

Het kan lastig blijken een goede balans te vinden tussen uw publieke en privéleven. Raak niet over uw toeren als naasten zich beklagen en geef ze de aandacht waar ze recht op hebben. Door liefdevol te luisteren zullen ze u steunen.

WEEGSCHAAL

Vrijgezellen kunnen spontaan hun veilige haven verlaten en op zoek gaan naar een nieuwe liefde. Waarschijnlijk zal daarvan niet meer dan een kortstondige affaire komen, dus wees kieskeurig. Bespaar uzelf teleurstelling.

SCHORPIOEN

Breng uw financiën op orde en houd rekening met gedane beloften. Kies uw gezelschap zorgvuldig, vooral als u iemands bedoelingen niet helemaal begrijpt. U kunt van iets de schuld krijgen en u zult zich van alles afvragen.

BOOGSCHUTTER

Probeer niet tegen de stroom in te roeien; verzet zal alleen maar tot chaos leiden. Er kan een conflict ontstaan met een ouder of autoriteit. Laat u niet verleiden tot een ik- heb- de wijsheid- in pacht houding.

STEENBOK

Laat geen kansen lopen; u verkeert in de benijdenswaardige positie uw doel te kunnen bereiken. Het huis opknappen hoeft geen immens karwei te zijn als u er een soort feest van maakt door vrienden in te schakelen.

WATERMAN

Rusteloosheid kan u ertoe brengen impulsief te reageren en onvoorspelbaar te gedragen. Er kan iets onverwachts gebeuren wat u onderuit haalt. Sommigen van u krijgen te maken met een belangrijk aanbod of voorstel.

VISSEN

Wat het weekend ook brengt, neem u voor u niet van de wijs te laten brengen en blijf glimlachen. Anderen kunnen proberen het u moeilijk te maken en nieuwsgierige buren kunnen u de stuipen op het lijf jagen. Zandzakken voor de deur!

