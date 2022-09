Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Tessa heeft een wijnvlek: ’Op grote feesten ben ik nooit zo op mijn gemak’

Door Eline Doldersum en Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Tessa: „Ik hoop dat ik een levende les ben voor mensen om dieper te kijken dan wat ze zien. Dan zou de wereld zoveel mooier maken.” Ⓒ Sasha Lambert

Ze is geboren met een wijnvlek in haar gezicht, maar onzeker is ze er nooit over geweest. Sterker nog: Tessa Schiethart (29) heeft er haar werk omheen gebouwd en helpt nu andere vrouwen om hun imperfecties te omarmen.